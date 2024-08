- Mihambo salta all' argento - Weber senza medaglia olimpica

Malaika Mihambo si è portata le mani alla testa e si è inginocchiata: Tre anni dopo il suo salto d'oro a Tokyo, la speranza del salto in lungo non è riuscita a ripetere l'impresa nel suo ultimo tentativo allo Stade de France.

Tuttavia, la campionessa europea è riuscita a conquistare l'argento, il miglior risultato dell'atletica tedesca in questa notte olimpica a Saint-Denis, Parigi. La lanciatrice di giavellotto si è dovuta accontentare del sesto posto, dopo aver finito quarta nel 2021.

Due medaglie tedesche

Mihambo ha saltato 6.98 metri. La 30enne è stata battuta di 12 centimetri da Tara Davis-Woodhall degli Stati Uniti. Tuttavia, questo è stato sufficiente per la seconda medaglia dell'atletica tedesca dopo l'argento del decatleta Leo Neugebauer.

La lanciatrice del peso Yemisi Ogunleye e la squadra di staffetta 4x100 metri femminile della Germania entreranno nelle loro finali questa notte con possibilità di medaglia. La federazione tedesca punta a tre medaglie ai Giochi di Parigi.

Un'altra vittoria di Mihambo l'avrebbe resa la prima donna della storia olimpica a vincere l'oro nel salto in lungo due volte di fila. L'atleta LG Kurpfalz è anche campionessa del mondo e europea per due volte.

Tokyo sesto posto per la prima volta

Questa volta, Davis-Woodhall ha celebrato con una bandiera americana e un colorato cappello da cowboy. La 25enne, che era seconda ai Campionati del Mondo, ha finito sesta a Tokyo nel 2021. Il bronzo è andato alla sua compagna di squadra americana Jasmine Moore con 6.96 metri.

Mihambo aveva conquistato il suo titolo europeo due mesi fa a Roma con un salto di 7.22 metri, che l'aveva anche messa in pole position per le Olimpiadi. Un'infezione da COVID-19 ha rallentato la sua preparazione, ma è riuscita a rimettersi in forma in tempo. Si è qualificata per la finale allo Stade de France con un salto di 6.86 metri nel suo ultimo tentativo dopo due nulli.

Partenza cauta

Nella finale di fronte a 70.000 spettatori, tra cui il rapper Snoop Dogg e la campionessa di ginnastica Simone Biles, Mihambo è partita con cautela. Aveva spostato la sua rincorsa di circa un metro per colpire la tavola meglio che nelle qualificazioni.

Davis-Woodhall ha superato i sette metri nel secondo turno - fino a 7.05 metri. Mihambo si è avvicinata ai sette metri e ha assicurato la sua seconda medaglia olimpica. "Forza", ha detto prima del suo ultimo tentativo - e poi è partita.

Record olimpico nel lancio del giavellotto

Weber ha provato invano. La 29enne di Magonza ha lanciato 87.40 metri e si è dovuta accontentare del sesto posto. L'oro è andato al pakistano Arshad Nadeem, il cui giavellotto è atterrato alla distanza del record olimpico di 92.97 metri.

