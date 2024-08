- Mihambo decide di fermare l'inizio dell'Istaf e conclude la stagione prima del previsto

Malaika Mihambo, campionessa mondiale del salto in lungo, ha rinunciato all'ISTAF di Berlino di ieri. L'atleta, che ha vinto l'argento alle Olimpiadi di Parigi, ha concluso anticipatamente la sua stagione a causa degli strascichi della sua malattia da COVID-19, secondo gli organizzatori dell'evento.

"I risvolti del mio problema con il COVID-19 di giugno sono ancora evidenti. Dopo aver consultato i miei medici, ho deciso di concludere anticipatamente la stagione. Il mio corpo ha bisogno di riposo per recuperare completamente e prepararsi per gli allenamenti futuri", ha dichiarato Mihambo. La sua esperienza con il COVID-19 aveva influito sulla sua preparazione per le Olimpiadi di Parigi.

Anche se non gareggerà, Mihambo sarà presente allo Stadio Olimpico. "Capisco che molti fan si aspettavano di sostenermi all'ISTAF di Berlino e festeggiare insieme la nostra vittoria dell'argento. Pertanto, sarò allo stadio domenica per firmare autografi", ha spiegato la campionessa olimpica di Tokyo del 2019.

