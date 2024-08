- Mihalic percepisce il ministro degli Interni che supervisiona le espulsioni

Nella discussione sulle espulsioni dalla Germania dopo l'incidente di Solingen, i Verdi del Bundestag incolpano principalmente i ministri dell'Interno federale e degli stati. Come ha sottolineato Irene Mihalic, responsabile della frazione verde, in "Tagesthemen" della ARD, "le regole sono chiare a livello legale". È loro responsabilità, in particolare del Ministro dell'Interno federale e dei suoi omologhi degli stati, identificare dove l'attuazione sta fallendo.

Sono state apportate diverse modifiche legislative, con la legge sull'espulsione che è diventata più severa negli ultimi mesi. Tuttavia, secondo Mihalic, il problema sta nell'attuazione della legge. Sono necessari più fondi in questo settore. "Le autorità devono avere le risorse necessarie. Non si tratta solo della polizia e dei servizi di intelligence, ma anche di altre entità responsabili di gestire questi casi." Tuttavia, questo non è ancora riflesso nel bilancio.

L'allegato responsabile dell'incidente di Solingen, un siriano di 26 anni, è riuscito a entrare in Germania alla fine del 2022 attraverso la Bulgaria. Secondo le regole dell'UE, avrebbe dovuto essere rimandato in Bulgaria. Purtroppo, questo non è successo poiché non è stato localizzato alla data specificata a giugno 2023 e non sono state fatte ulteriori tentativi.

I paesi membri possono fornire un contributo prezioso alla Commissione nell'attuazione della legge sull'espulsione più severa dopo l'incidente di Solingen. Come ha sottolineato Irene Mihalic, la disponibilità di risorse adeguate tra le autorità è cruciale per un'attuazione efficace.

In vista dell'incidente di Solingen, sarebbe utile per i paesi membri collaborare con la Commissione per migliorare l'attuazione della legge sull'espulsione più severa, assicurandosi di fornire le risorse necessarie alle autorità competenti.

