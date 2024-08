Migranti trasferiti illegalmente gettati con la forza nell'oceano

Secondo le autorità greche, ci sono stati conflitti intensi tra gli ufficiali della guardia costiera e i trafficanti di esseri umani. I trafficanti costringono i migranti nel Mediterraneo per sfuggire alla guardia costiera. In un caso, un motoscafo che trasportava un afghano e un palestinese ha tentato di speronare una nave da pattuglia vicino all'isola di Kos durante il fine settimana. Hanno quindi costretto cinque dei loro passeggeri in mare aperto e sono fuggiti verso l'isola, mentre la guardia costiera ha salvato gli altri individui dal mare. Più tardi, la guardia costiera ha scoperto altre 30 persone del motoscafo sulla terraferma. I due sospetti trafficanti sono stati catturati.

In un incidente diverso vicino all'isola di Symi, la guardia costiera greca ha riferito che tre migranti sono stati costretti a lasciare la barca durante un inseguimento da parte di un'imbarcazione di trafficanti. I trafficanti sono riusciti a fuggire con i passeggeri rimasti nelle acque turche, dove sono stati catturati dalla guardia costiera turca. I tre migranti salvati sulla terra greca hanno dichiarato di aver ciascuno pagato 4.500 dollari per il loro viaggio.

Inoltre, la guardia costiera greca ha annunciato che nelle ultime 24 ore, un totale di 42 persone in due motoscafi sono state trasportate dalla Turchia all'isola di Leros. Due sospetti trafficanti sono stati arrestati tra i migranti sulla terraferma, mentre un terzo è stato catturato durante un inseguimento in mare.

La guardia costiera uccide un migrante

Secondo i resoconti greci, i trafficanti di esseri umani stanno ora utilizzando imbarcazioni ad alta velocità invece di gommoni gonfiabili per contrabbandare migranti nei territori dell'UE, diventando sempre più aggressivi. In un inseguimento recente, hanno tentato di speronare una nave della guardia costiera. L'equipaggio della guardia costiera ha risposto con il fuoco, causando la morte di un migrante.

Inoltre, i trafficanti stanno esplorando nuove rotte attraverso l'Aegean centrale. Nel frattempo, il numero di migranti che tentano di attraversare dalla Libia all'isola greca del sud di Creta è aumentato.

Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, circa 31.500 migranti sono entrati illegalmente in Grecia fino ad ora quest'anno, leggermente meno di quelli che sono arrivati in Italia e Spagna.

I tentativi aggressivi di trafficanti continuano lungo il Mar Mediterraneo, con un inseguimento della guardia costiera che ha causato la morte di un migrante al largo delle coste greche. despite the challenges, the migrants' determination to cross borders persists, with an increased number attempting to reach the southern Greek island of Crete from Libya.

Leggi anche: