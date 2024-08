- Migliorare la stabilità, la purezza e la sicurezza nella catena di approvvigionamento, come affermato dal leader della BVG.

Trasporti Difficili: i Passeggeri di BVG Affrontano Ritardi e Interruzioni del Servizio

I passeggeri di BVG stanno vivendo difficoltà recentemente, con meno autobus in servizio e U-Bahn che affrontano ritardi o addirittura non operano. Il CEO di BVG, Henrik Falk, intende prioritizzare la affidabilità dei trasporti pubblici in futuro, sospendendo temporaneamente ulteriori espansioni.

Falk ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur: "Il nostro obiettivo è mantenere il livello attuale per i prossimi due o tre anni. I passeggeri sono consapevoli che il sistema sta raggiungendo i suoi limiti e abbiamo urgentemente bisogno di stabilità".

60 milioni di viaggi in più nel primo semestre dell'anno

La società ha registrato una crescita significativa della domanda e del personale negli ultimi anni. Nel primo semestre di quest'anno, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, sono stati effettuati 60 milioni di viaggi in più con gli autobus e i treni di BVG.

I numeri dei dipendenti netti ora contano 3000 dipendenti in più rispetto a dieci anni fa. Falk ha chiarito: "Ciò significa che questa crescita può continuare indefinitamente? Assolutamente no".

Tuttavia, secondo Falk, BVG continuerà ad assumere a un ritmo elevato nei prossimi anni. Nel primo semestre di quest'anno, 1450 nuovi dipendenti si sono uniti a BVG, di cui 500 solo nella divisione autobus. Per mantenere il livello attuale, sarà necessario assumere un numero simile di nuovi dipendenti nei prossimi anni, solo per coprire le spese per le pensioni.

Falk è fiducioso nel mantenere l'offerta

Per ora, l'offerta di trasporti pubblici locali a Berlino non si espanderà ulteriormente. "La nostra priorità principale è rendere l'offerta esistente più coerente, pulita e sicura", ha dichiarato Falk, che è in carica dal gennaio di quest'anno.

In effetti, sono necessari sforzi per mantenere l'offerta attuale. Questa conversazione include anche discussioni fiscali con l'Amministrazione del Senato, che sta affrontando deficit miliardari e sta monitorando BVG. "L'ambizione c'è e sono fiducioso che possiamo garantire l'offerta attuale insieme", ha detto Falk.

In precedenza, sono state affrontate simultaneamente diverse questioni a BVG. Per concentrarsi meglio in futuro, Falk intende concentrarsi su argomenti specifici, contribuendo anche in questo modo a livello finanziario.

"Stiamo parlando di infrastrutture, U-Bahn, tram e depositi di autobus: questi sono tutti essenziali per il sistema nei prossimi decenni", ha sottolineato Falk.

Restrizioni nel traffico di autobus e U-Bahn

Negli ultimi anni, ci sono state alcune limitazioni nell'offerta di autobus e U-Bahn. C'è una carenza di autisti per gli autobus, mentre la flotta di U-Bahn spesso incontra problemi tecnici a causa di molti vagoni che hanno più di 60 anni.

Sono stati ordinati nuovi veicoli da tempo, ma a causa dei ritardi nella procedura di gara e dei successivi ritardi di consegna dei produttori, questi veicoli non sono attesi in servizio fino al prossimo anno. "Purtroppo, questi veicoli sono più spesso in officina di quanto dovrebbero essere", ha spiegato Falk.

Attualmente, i problemi con i cerchioni sulle linee U6-U9 stanno causando ritardi e interruzioni per i passeggeri con grandi ruote.

Falk intende risolvere rapidamente questo problema regolando le frequenze dei treni. "Ad esempio, se decidiamo di far circolare i treni su una linea ogni quattro e mezzo minuti invece che ogni quattro, possiamo liberare i veicoli e far circolare treni U-Bahn più affidabili e lunghi. Questo sarebbe un miglioramento per i passeggeri". BVG presenterà presto un piano dettagliato e lo implementerà probabilmente dopo le vacanze estive.

Falk ha riconosciuto la necessità di concentrarsi, dichiarando: "La nostra priorità principale è rendere l'offerta esistente più coerente, pulita e sicura". Riconoscendo le sfide nel mantenere il sistema di trasporti pubblici attuale, Falk ha sottolineato: "Per ora, il nostro obiettivo è mantenere il livello attuale per i prossimi due o tre anni, concentrandosi sulla stabilità e l'affidabilità".

