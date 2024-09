Migliorare la produttività attraverso una gestione efficace del tempo: scoprire strategie utili

È piuttosto strano come le sere diventano buie prima in questi giorni e la pioggia incessante sembra non finire mai. L'autunno e l'inverno possono decisamente gettare un'ombra tetra sul nostro umore. Diamoci un po' di piacere, ma dove trovare il tempo? L'Istituto per la Scienza del Lavoro Applicato (IFAA) propone tre strategie:

Impegnarsi in attività all'aria aperta

Mantenere una dieta bilanciata

Concedersi esperienze piacevoli

Trovare del tempo libero in un'agenda lavorativa fitta e impegni personali può essere un'impresa. Il segreto sta nell'affinare le nostre abilità di gestione del tempo. Ecco alcune tecniche per ritagliarsi del tempo libero in più.

1. Scrivi il tuo programma settimanale

Secondo l'IFAA, scrivere le cose su carta le rende più concrete. All'inizio della settimana, elenca ciò che è importante sia nella tua vita professionale che personale, insieme a una stima di quanto tempo ci vorrà per ciascun compito. Questo processo aggiunge un livello di certezza ai tuoi programmi.

2. Applica la regola del 40:60 per una tabella di marcia lavorativa

Se la tua lista delle cose da fare è lunga e le cose non vanno come previsto, la regola del 40:60 può salvarti la giornata. Assegna circa il 40% del tuo tempo disponibile come cuscinetto per attività impreviste, come chiamate inaspettate, compiti o email.

3. Stabilisci dei limiti e priorità efficaci

Fare tutto ciò che ci viene chiesto e assumersi troppe cose è destinato a portare a un intasamento dell'agenda. Per evitare di sentirsi sopraffatti, stabilisci i tuoi limiti personali e impara a declinare educatamente le offerte che non si adattano alle tue priorità. L'IFAA suggerisce di esprimere i tuoi bisogni in modo diretto e chiaro.

Un'altra strategia di gestione del tempo, il principio di Kiesel, ti aiuta a priorizzare efficacemente. Inizialmente, riserva del tempo per i compiti importanti. Poi, inserisci le attività meno importanti intorno a loro. Visualizza il tuo tempo come un secchio. Mettendo prima una grande pietra, seguita da sassolini più piccoli, riuscirai a contenere più elementi di quanto non faresti se invertissi il processo. Allo stesso modo, iniziare con numerosi piccoli compiti potrebbe lasciare poco tempo per i compiti più importanti e urgenti.

Dopo aver scritto il mio programma settimanale seguendo il suggerimento dell'IFAA, ho realizzato che incorporare esperienze piacevoli come priorità potrebbe migliorare significativamente il mio benessere complessivo, dati i miei impegni professionali. L'applicazione della regola del 40:60 nella mia tabella di marcia quotidiana mi ha permesso di assegnare abbastanza tempo per attività piacevoli, garantendo un equilibrio tra lavoro e svago.

