- Miglioramento dell'infrastruttura scolastica di Amburgo di un livello di eccellenza.

Lo stato delle strutture scolastiche ad Amburgo ha registrato un significativo miglioramento negli ultimi dieci anni. Nel 2013, il punteggio era di 3.53, ma nel 2023 è salito a un punteggio di 2.47, come riferito dal capo del Senato dell'Istruzione, Ksenija Bekeris (SPD). Amburgo ospita circa 3.000 di queste strutture, che coprono un'area totale di 2,75 milioni di metri quadrati. Per mantenere queste strutture in ottima forma, sono stati eseguiti circa 1.000 progetti di ristrutturazione e 620 nuovi progetti di costruzione. Dopo aver preso il controllo del governo nel 2011, l'SPD ha investito circa cinque miliardi di euro nello sviluppo scolastico. Altri 2,6 miliardi di euro sono previsti per gli investimenti entro il 2028.

Il miglioramento del punteggio delle strutture scolastiche può essere attribuito agli investimenti costanti effettuati negli ultimi dieci anni. Entro il 2030, con il finanziamento aggiuntivo previsto, l'infrastruttura scolastica di Amburgo potrebbe subire un'altra importante trasformazione.

