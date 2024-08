- Miglioramento della salute orale osservato nei giovani in età scolare

Sei anni in Mecklenburg-Vorpommern, secondo AOK, mostrano un miglioramento della salute dentale rispetto a qualche anno fa. Il numero di bambini che necessitano di otturazioni dentali all'inizio della scuola è in diminuzione, secondo AOK.

Tuttavia, un bambino su quattro di sei anni in Mecklenburg-Vorpommern ha sofferto di carie lo scorso anno. Questo è stato rilevato da un'analisi dei dati condotta da AOK Nordost, che ha valutato i dati dei bambini assicurati prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Un quarto dei nuovi alunni ha bisogno di otturazioni dentali

Nel 2019, il 31% dei bambini di sei anni assicurati da AOK in Mecklenburg-Vorpommern aveva almeno un'otturazione dentale. Nel 2023, questa percentuale è scesa al 25%. AOK attribuisce questo calo del 6% a iniziative di prevenzione dentale migliorate negli asili e a controlli dentali frequenti.

Da un cambiamento della legge nel 2019, i controlli dentali gratuiti sono più accessibili per i bambini fino a sei anni. AOK ha osservato che più bambini ne hanno approfittato, ma molti ancora non lo fanno. Nel 2023, solo il 45% dei bambini assicurati da AOK under school age aveva avuto un controllo dentale.

L'igiene dentale obbligatoria negli asili?

Ora che il lavaggio dei denti è diventata una routine regolare in molti asili di Mecklenburg-Vorpommern dopo il pranzo, AOK sostiene che il lavaggio dei denti diventi una pratica obbligatoria in tutti gli asili della regione.

