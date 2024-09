Miglioramento della retribuzione dei professionisti dell'orientamento professionale e della tutela:

È stato proposto che i rappresentanti legali dei disabili o i tutori dei minori in situazioni difficili dovrebbero ricevere una maggiore compensazione in futuro, secondo il Ministero della Giustizia federale. Ciò include sia esperti che volontari, secondo il progetto di legge del ministero con le modifiche aggiuntive.

Il progetto di legge si concentra sui tutori professionisti, tutori a tempo pieno, tutori supplementari, tutori dell'eredità, tutori dell'accesso e tutori procedurali. Il loro stipendio aumenterà e sarà semplificato. Secondo il ministero, ci sono attualmente circa 60 "categorie di compensazione" diverse per i tutori. Inoltre, le indennità di base per i tutori volontari e i tutori aumenteranno.

"La compensazione attuale per i tutori professionisti e i tutori è obsoleta", ha spiegato il Ministro della Giustizia federale Marco Buschmann (FDP). Molte persone dipendono dalla tutela legale a causa dell'invecchiamento, della malattia o della disabilità. "I tutori svolgono un lavoro cruciale: intervengono quando i genitori non possono prendersi cura del loro figlio e li rappresentano". L'obiettivo è "compensare questo lavoro in modo equo e il più facilmente possibile", ha spiegato Buschmann.

Il piano è quello di aumentare la compensazione dei tutori professionisti, dei tutori e di altri gruppi professionali di circa il 12,7%. Le indennità di base per i volontari passeranno dai 425 euro attuali a 450 euro. Si prevede che i cambiamenti entrino in vigore all'inizio del 2026.

Il progetto di legge è stato inviato agli stati federali e alle associazioni lunedì e hanno tempo fino al 25 ottobre per presentare i loro commenti.

Il Ministero della Giustizia federale ha proposto di includere "le modifiche" nel loro progetto di legge, con l'obiettivo di aumentare le indennità di base per i tutori volontari e i tutori oltre i 425 euro attuali. Le modifiche prevedono anche l'aumento della compensazione per diversi ruoli di tutore professionisti, come i tutori dell'eredità, i tutori dell'accesso e i tutori procedurali, di circa il 12,7%.

