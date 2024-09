- Miglioramento della puntualità: Wissing propone un piano di ripristino ferroviario

Il Ministro dei Trasporti Volker Wissing, del Ministero Federale, sta esercitando pressioni su Deutsche Bahn e sta incitando la società di proprietà statale a redigere un piano di ristrutturazione. Wissing ha evidenziato l'urgenza di migliorare la puntualità e l'utilizzo dei treni a Berlino. Ha espresso preoccupazione per la scarsa puntualità e affidabilità attuali del sistema ferroviario. Sono necessari importanti aggiustamenti sia nel settore economico che organizzativo. Wissing ha sottolineato l'importanza di migliorare la redditività di Deutsche Bahn, segnalando perdite, come quelle nel trasporto merci e a lunga distanza.

Wissing: Il governo federale ha fatto impegni finanziari

Ha menzionato di aver trovato Deutsche Bahn in uno stato difficile quando ha assunto l'incarico nel 2021, con l'infrastruttura in disordine. Wissing si è riferito al concetto di renovation 2030 per i binari particolarmente stressati - la renovation del primo binario, la Riedbahn tra Francoforte e Mannheim, è iniziata a metà luglio e comporta una chiusura completa fino a metà dicembre. Il governo federale ora esige che la direzione si concentri sull miglioramento strutturale dell'azienda.

Il governo federale ha contribuito con ulteriori fondi a Deutsche Bahn e ha implementato riforme legislative per finanziare la rete ferroviaria. È stata creata anche una nuova divisione infrastrutture. Il governo federale, in qualità di proprietario, ha fatto "impegni anticipati", ha detto Wissing.

Deutsche Bahn deve presentare un piano

Adesso spetta a Deutsche Bahn attuare i miglioramenti. Wissing ha elencato sette aree di focus. Il consiglio di sorveglianza di Deutsche Bahn esaminerà e approverà il concetto durante la prossima riunione. Wissing si aspetta relazioni regolari ogni tre mesi sul fatto che gli obiettivi siano raggiunti. "Vogliamo un programma di ristrutturazione che si estenda fino al 2027 e produca miglioramenti continui", ha detto Wissing. "L'idea che non funzionerà non è accettabile. È la mia aspettativa".

Ad esempio, Deutsche Bahn dovrebbe implementare misure per migliorare significativamente la puntualità "presto" durante la renovation dell'infrastruttura. A luglio, il tasso di puntualità nel traffico a lunga distanza era solo del 62%. Wissing non ha specificato un tasso esatto. Deutsche Bahn è attesa per fornire numeri concreti.

Migliorare l'utilizzo dei treni

Un rapporto del ministero suggerisce che DB Fernverkehr deve massimizzare l'utilizzo dei treni per tornare a operazioni redditizie e sostenibili. Se questo sia ottenuto attraverso prezzi attraenti per i treni poco utilizzati o attraverso l'acquisizione di nuovi clienti aziendali, spetta al consiglio ferroviario. Wissing si è opposto alla chiusura dei binari.

Deutsche Bahn deve migliorare le sue strutture

Dal punto di vista finanziario, il primo semestre è stato difficile per Deutsche Bahn: dopo aver tenuto conto degli interessi e delle tasse sull'utile, c'è stata una perdita di 1,2 miliardi di euro. L'azienda deve tagliare i costi, come annunciato dal direttore finanziario Levin Holle alla fine di luglio. Circa 30.000 posti di lavoro verranno eliminati nei prossimi anni - ma le operazioni dei treni rimarranno inalterate.

Wissing si è rifiutato di commentare se questo numero sia sufficiente. Non è compito del proprietario. Il rapporto del ministero suggerisce che Deutsche Bahn deve eliminare le strutture ridondanti e aumentare la "produttività personale" nuovamente. Consiglia anche di esaminare gli investimenti al di fuori della renovation dell'infrastruttura.

