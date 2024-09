Miglioramento della circolazione degli autobus e dei treni sulla rete di trasporto

A causa del biglietto tedesco, un numero maggiore di individui sta optando per viaggi in autobus e in treno. Secondo l'Ufficio statistico federale, c'è stato un aumento del sei percento dei passeggeri in Germania durante il primo semestre del 2024, con circa 5,6 miliardi di passeggeri in totale. Questo aumento potrebbe essere attribuito al biglietto tedesco, disponibile dal maggio 2023 a 49 euro.

Nel trasporto pubblico locale (ÖPNV), che rappresenta il 99 percento del traffico su linea, il numero di passeggeri è aumentato del sei percento nei primi sei mesi. D'altra parte, il traffico a lunga distanza ha registrato una diminuzione del quattro percento, con 73 milioni di passeggeri nell'arco di un anno. Questo calo è probabile che sia stato causato dai disordini nel traffico ferroviario a lunga distanza nel primo trimestre del 2024, che hanno portato a una diminuzione del 11 percento dei passeggeri sui treni a lunga distanza rispetto al trimestre precedente dell'anno.

Tuttavia, il traffico ferroviario a lunga distanza ha registrato un aumento dell'uno percento nel numero di passeggeri nel primo trimestre del 2024 rispetto all'anno precedente. Alla fine del primo semestre dell'anno, il traffico ferroviario a lunga distanza aveva registrato 69 milioni di passeggeri, con una diminuzione del cinque percento.

Al contrario, il traffico degli autobus a lunga distanza ha registrato un aumento del dodici percento dei passeggeri nel primo trimestre del 2024 rispetto all'anno precedente. Questo potrebbe essere accaduto poiché più passeggeri hanno optato per gli autobus a lunga distanza a causa dei disordini nei servizi ferroviari. Questo modello è stato osservato anche nei dati del trimestre di primavera, che era privo di scioperi ferroviari, con una diminuzione del tre percento dei passeggeri degli autobus a lunga distanza rispetto all'anno precedente.

Nel corso dell'intero semestre, il traffico degli autobus a lunga distanza ha registrato un totale di 5 milioni di passeggeri, con un aumento del quattro percento.

L'aumento dei passeggeri nel trasporto pubblico locale potrebbe essere parzialmente attribuito all'aumento della popolarità del sistema ferroviario. Despite the initial four percent decrease in long-distance railway traffic, it subsequently recorded a one percent increase, demonstrating its resilience.

