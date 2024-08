- Miglioramento del controllo delle attività di lobbying in Essen

Il governo e il parlamento dello stato di Hessen hanno fatto progressi nella trasparenza del loro lavoro politico, ma c'è ancora un notevole bisogno di miglioramento, secondo un nuovo studio di Transparency Germany. Nella classifica dei Länder, la Turingia è al primo posto, mentre l'Assia è al nono e Brema è ultima.

I Länder che già erano relativamente buoni hanno migliorato di più grazie a nuove regolamentazioni, ha detto Norman Loeckel di Transparency Germany. Tuttavia, c'è una preoccupante stagnazione tra i Länder in fondo alla classifica. "Sembra che molti decisori mancano della necessaria volontà politica per regole moderne per una politica pulita, nonostante la fiducia nelle istituzioni democratiche che crolla".

L'Assia ha migliorato la sua classifica introducendo un registro dei lobbisti nel 2023. Chiunque rappresenti i propri interessi nel parlamento statale, nel governo o nei membri del parlamento deve dichiararlo nel registro.

Lo studio ha esaminato quattro criteri per una politica onesta e trasparente: se uno stato ha un registro dei lobbisti e come è strutturato, se l'influenza dei lobbisti nelle leggi è resa nota attraverso una "impronta legislativa", se ci sono periodi di raffreddamento per i membri del governo e i funzionari di alto livello quando passano dalla politica al settore privato, e quali sono le regole di condotta, gli obblighi di divulgazione e i divieti per le attività secondarie dei membri del parlamento. Ciascuno di questi criteri ha contato per il 25% dell'evaluazione complessiva.

La Turingia è al primo posto, Brema è ultima.

Nessuno dei Länder ha performato bene come il governo federale, che Transparency ora considera avere regole per i lobbisti e la trasparenza abbastanza buone, con un punteggio del 71%. La Turingia guida i Länder con un punteggio del 69%. L'organizzazione loda lo stato per aver presentato un registro dei lobbisti a giugno. I seguenti stati, la Baviera (54%) e il Baden-Württemberg (53%), hanno aumentato la loro distanza dal campo medio grazie a nuove regolamentazioni dei periodi di raffreddamento. L'Assia ha un punteggio del 26%.

Secondo Transparency, Brema (9%), l'ultimo posto, manca di tali regole, nonché di un registro dei lobbisti e di un'impronta legislativa nelle leggi. In questo stato, governato dall'SPD per decenni, "la consapevolezza e la sensibilizzazione per questa integrità politica non è molto pronunciata - nel senso di darsi realmente delle regole per

