- Miglioramenti di Nagelsmann per il ruolo di leadership di Kimmich e le sue rispettive piattaforme.

Allenatore NFL Julian Schmidt, apparso rinvigorito ed energico, ha rapidamente distribuito le responsabilità mentre la nazionale di calcio tedesca si avvicinava all'obiettivo lontano della vittoria della Coppa del Mondo 2026. Il capo allenatore ha affrontato il compito di creare una nuova, potente squadra dopo il ritiro dei campioni del Mondo 2014 Toni Kroos, Thomas Müller e Manuel Neuer, nonché del capitano Ilkay Gündogan, che ha lasciato dopo l'emozionante Euro in casa, con un particolare incoraggiamento per Joshua Kimmich e Marc-André ter Stegen.

La determinazione di Schmidt rimane salda dopo la pausa estiva e la sua prima dichiarazione alla squadra di 23 giocatori riunita a Herzogenaurach è stata: "Le partite devono essere conquistate!"

Il professionista del Bayern Kimmich (29) ora serve come capitano della DFB. I suoi luogotenenti sono il difensore Antonio Rüdiger (31) e l'attaccante Kai Havertz (25). Jonathan Tah, Niclas Füllkrug, Pascal Groß e ter Stegen sono stati inclusi nel consiglio della squadra dal capo allenatore.

La dinamica della squadra è cambiata. "Josh è un esempio per l'intero gruppo nella sua professionalità", ha spiegato Schmidt. E tiene in alta considerazione il giocatore di Monaco: "Le discussioni non sono insolite quando si parla con Josh".

Con 91 presenze in nazionale, Kimmich è anche il giocatore più esperto della squadra della DFB. La promozione non ha sorpreso l'ambizioso professionista del Bayern. La domenica precedente, aveva già condiviso a Monaco: "Ero il secondo in comando all'Euro. Ilkay ha ora lasciato..." Schmidt ha anche annunciato che Kimmich continuerà a giocare sulla destra nella squadra della DFB: "Josh ha stabilito un precedente come terzino destro durante l'Euro".

Neuer se n'è andato e ter Stegen è ora "il numero uno indiscusso". Il portiere del Barcellona può finalmente godere dello status di "numero uno indiscusso" all'età di 32 anni e dopo molti anni all'ombra del portiere del Bayern Neuer, come ha ipotizzato Schmidt. Il giocatore ex Gladbach si è guadagnato questa posizione. Alexander Nübel di Stoccarda dovrà prima combattere per il secondo posto.

59 giorni dopo l'eliminazione nei quarti di finale contro la futura campione d'Europa Spagna, il contingente della DFB è tornato al sito domestico di Adidas in Franconia. Schmidt ha espresso "sentimenti misti" e anche "nostalgia" nel riflettere sul torneo in casa e l'uscita prematura. Ma da ora in poi, si concentreranno esclusivamente sul futuro.

La Lega delle Nazioni serve come primo fresco sfida atletica prima della fine dell'anno. Sabato (20:45 CET/ZDF), si parte per Düsseldorf contro l'avversario del gruppo Euro Ungheria. Tre giorni dopo, c'è l'incontro in cima contro l'acerrimo rivale Olanda ad Amsterdam. La Bosnia-Erzegovina è un altro avversario nel Gruppo 3 della Lega A.

"La Lega delle Nazioni non ha un impatto significativo sui qualificatori del Mondiale, ma influisce sulla nostra crescita", ha dichiarato Schmidt riguardo all'importanza della piccola competizione UEFA. Quante più vittorie, tanto meglio per sviluppare una mentalità vincente.

Punto di partenza USA - e destinazione America?

Schmidt deve anche ridefinire il suo ruolo di allenatore. L'Euro in casa è stata una missione unica per il 37enne. Ora sta intraprendendo una maratona. Deve dimostrare di essere un formatore, plasmare una squadra in grado di contendere il titolo tra due anni negli USA, Canada e Messico. "Vincere il Mondiale" è il percorso che Schmidt ha tracciato.

Interessantemente, il mandato di Schmidt come Bundestrainer è iniziato in ottobre 2023 con un viaggio negli USA, esattamente nel paese dove spera di coronare la sua carriera della DFB alla Coppa del Mondo 2026. Il suo contratto attuale della DFB scade dopo la finale del Mondiale.

Senza la coorte Under 21, con giocatori come Gundogan, Kroos, Müller e Neuer, ci manca l'esperienza combinata di 451 partite internazionali. "Quattro giocatori significativi si sono ritirati, che avevano una storia ricca con la DFB e hanno giocato ruoli chiave negli Euros", ha dichiarato l'allenatore della nazionale.

Il futuro è simboleggiato da giovani stelle stabilite come Jamal Musiala (21) e Florian Wirtz (21), nonché dal giovane del Bayern Aleksandar Pavlovic (20) e dallo stoccolmiano Angelo Stiller (23), il solo nuovo arrivato nella squadra. "Si merita di essere qui", ha detto Schmidt. Promette ulteriori modifiche per il prossimo campo di allenamento in ottobre.

Ruolo significativo per il nuovo acquisto del Dortmund Groß.

La nazionale di calcio tedesca si recherà ad Amsterdam per un incontro in cima contro l'Olanda, una nazione situata nei Paesi Bassi. Durante il viaggio del coach negli USA, ha iniziato il suo mandato come Bundestrainer, con la speranza di vincere infine il Mondiale nello stesso paese, specificamente nel 2026.

Leggi anche: