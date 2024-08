Migliaia e migliaia di confezioni di Paxlovid hanno raggiunto la data di scadenza.

Intorno a 420.000 confezioni del "gioco-changer" precedentemente celebrato Paxlovid sono state trattenute dal governo federale oltre la loro data di scadenza. Nel febbraio 2022, il governo federale ha acquisito centralmente un milione di confezioni.

"Attualmente, le scorte inutilizzate che hanno superato la data di scadenza sono isolate", ha dichiarato un portavoce del Ministero federale della Salute al gruppo dei media Funke. Sembra improbabile che questi medicinali vengano utilizzati. "La durata di conservazione di Paxlovid è stata prorogata due volte, da 12 a 24 mesi dopo la sua approvazione iniziale. Al momento, non si sta considerando alcuna ulteriore proroga da parte dell'azienda farmaceutica. La scorta di Paxlovid acquistata dal ministero aveva una data di scadenza fino alla fine di febbraio 2024", ha spiegato il portavoce.

Il ministero non ha reso noto il valore delle scorte immagazzinate. Secondo le indagini di WDR, NDR e "Süddeutsche Zeitung", il governo federale ha pagato circa 650 euro per confezione. Ciò equivale a circa 273 milioni di euro per le 420.000 confezioni.

Paxlovid è un tipo di farmaco antivirale prodotto dall'azienda farmaceutica statunitense Pfizer. Il suo uso previsto è prevenire corsi gravi della malattia, in particolare in pazienti a rischio sopra i 65 anni. "Dal 15 gennaio 2024, il farmaco Paxlovid è stato introdotto sul mercato come parte della cura di routine da Pfizer", ha dichiarato il portavoce del ministero. Le compagnie assicurative sono responsabili del pagamento. Secondo AOK Reno

Leggi anche: