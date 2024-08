Migliaia di spagnoli si rallegrano nella festa della "La Tomatina".

Circa 22.000 individui hanno partecipato a una selvaggia rissa di pomodori in Spagna. Per un'ora, questi festaioli a Buñol, situato nella regione di Valencia, hanno trascorso il loro tempo lanciandosi addosso pomodori maturi e schiacciati. Circa 120 tonnellate di pomodori sono servite come munizioni, con gli organizzatori dell'evento che garantivano la loro inutilità per il consumo. Secondo il Guinness dei Primati, questo evento ha segnato la più grande lotta di cibo del mondo.

La 77ª edizione di "La Tomatina", una tradizione radicata, ha attirato numerosi locali di Buñol, circa 9.500, nonché numerosi turisti provenienti sia dall'interno che dall'esterno della Spagna. RTVE, un canale televisivo di proprietà dello stato spagnolo, ha catturato alcune immagini di partecipanti entusiasti provenienti dal Giappone, dalla Russia, dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti. Diversi mezzi di comunicazione hanno inoltre documentato la presenza di partecipanti provenienti dall'Australia e dalla Cina.

Despite the vast number of participants from various countries, some visitors might have been drawn to the event due to its unique reputation. Regardless of their nationality, everyone participated in the chaotic 'Other' festivities, making it a truly global event.

