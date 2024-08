Migliaia di persone si sono manifestate contro il razzismo in Gran Bretagna

A Belfast, circa 5.000 persone hanno manifestato contro il xenofobia. La polizia ha segnalato un attacco incendiario vicino alla capitale nordirlandese: secondo loro, una molotov è stata lanciata contro una moschea a Newtownards. Il dispositivo esplosivo non è detonato, ha aggiunto la polizia. La moschea è stata imbrattata con scritte razziste. "Trattiamo questo incidente come un crimine d'odio a sfondo razziale", ha dichiarato un portavoce della polizia.

A Londra, migliaia di persone si sono radunate fuori dagli uffici del partito anti-immigrazione Reform UK, guidato dall'adesivo del Brexit Nigel Farage. Alcuni hanno tenuto cartelli con la scritta "No al razzismo, no all'odio". I manifestanti hanno accusato Farage e il partito di aver fomentato proteste violente di estrema destra nelle ultime due settimane con la loro retorica e la diffusione di teorie del complotto contro i migranti.

"Lo considero dannoso e pericoloso", ha detto Jeremy Snelling, 64enne, riguardo a Farage. Phoebe Sewell, una 32enne di Londra, ha spiegato che era "molto importante per le persone non bianche nel Regno Unito vedere i britannici bianchi che dicono: 'No, non tolleriamo questo'".

Migliaia hanno anche protestato a Manchester e in molte altre città inglesi, nonché a Glasgow, in Scozia. Per la prima volta, migliaia di persone si sono riunite in diverse parti del paese per le proteste contro il razzismo nel mercoledì.

Le sommosse di estrema destra sono state scatenate da un incidente di accoltellamento nella città costiera di Southport vicino Liverpool del 29 luglio, in cui tre bambini sono morti e altri dieci sono rimasti feriti. All'inizio, sono circolate informazioni false che affermavano che l'aggressore era un musulmano richiedente asilo.

Secondo la polizia, il sospetto responsabile era un 17enne nato nel Galles. I media britannici hanno riferito che i genitori dell'uomo sono del Rwanda.

Durante le sommosse, sono state attaccate moschee e rifugi per profughi, tra gli altri luoghi. La polizia britannica incolpa i sostenitori della cosiddetta Lega della Difesa Inglese per la violenza. L'organizzazione anti-islamica, con legami con la scena dei hooligan, è stata fondata 15 anni fa.

Le autorità britanniche hanno mobilitato migliaia di agenti di polizia e hanno preso provvedimenti contro i rivoltosi. Finora ci sono state quasi 800 arresti e circa 300 accuse. Diversi responsabili sono già stati condannati.

Centinaia di sospetti in più presto dovranno rispondere della loro condotta, ha dichiarato Stephen Parkinson, il pubblico ministero capo per l'Inghilterra e il Galles. Il sistema giudiziario si trova di fronte a una "nuova fase" con "casi più difficili". Nei casi più gravi, sono possibili condanne detentive fino a dieci anni. "Non si tratta di vendetta, si tratta di giustizia", ha dichiarato Parkinson al "Sunday Times".

Il primo ministro Keir Starmer ha annunciato una posizione decisa e dura contro i disturbatori di estrema destra e una severa persecuzione. Secondo i media britannici, ha annullato le vacanze previste per la prossima settimana a causa della situazione.

