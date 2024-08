Migliaia di persone protestano contro la xenofobia in Gran Bretagna

A Londra, quasi un migliaio di persone ha manifestato fuori dalla sede del partito anti-immigrazione Reform UK, guidato dall'adesione al Brexit Nigel Farage. Alcuni hanno tenuto cartelli con su scritto "No al razzismo, no all'odio".

In modo simile, centinaia di persone a Newcastle, Cardiff in Galles, e nelle città scozzesi di Glasgow e Edimburgo hanno protestato contro la xenofobia.

Jeremy Snelling, un partecipante di 64 anni a Londra, ha dichiarato all'agenzia di stampa AFP: "Non mi piace quando la destra esce in mio nome. Sono a favore dei confini aperti e i rifugiati sono una cosa buona".

Phoebe Sewell, una 32enne di Londra, ha spiegato che è "molto importante per gli immigrati vedere noi britannici bianchi dire: 'No, non tolleriamo questo'".

L'ondata recente di sommosse xenofobe ha visto attacchi contro moschee e rifugi per profughi.

La violenza è scoppiata dopo un incidente di accoltellamento nella città costiera di Southport vicino a Liverpool, dove tre bambini sono morti e otto altri, insieme a due adulti, sono rimasti feriti il 29 luglio. Le speculazioni e le informazioni errate sullo sfondo del sospetto, la cui famiglia è del Rwanda, si sono diffuse rapidamente online.

Dopo un'azione repressiva decisa delle autorità con oltre 700 arresti, 300 accuse e condanne iniziali per i rivoltosi, la situazione si è calmata.

La Commissione ha emesso un comunicato condannando gli attacchi xenofobi e manifestando il sostegno alle vittime. I manifestanti fuori dall'ufficio della Commissione hanno anche chiesto alla Commissione di adottare misure più severe contro la diffusione di odio e la discriminazione.

