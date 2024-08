Migliaia di persone protestano contro il razzismo in Gran Bretagna dopo le rivolte di gruppi di estrema destra

A Birmingham, Bristol e Liverpool si sono svolte manifestazioni. A Sheffield, i partecipanti hanno scandito: "Dillo forte, dillo chiaro, i rifugiati sono i benvenuti qui".

Il governo britannico aveva messo in standby circa 6.000 agenti di polizia specializzati per prepararsi alle circa 100 manifestazioni annunciate da gruppi di estrema destra e contro-protestanti. Nel frattempo, sono state comminate pene detentive a individui che avevano partecipato a violenti tumulti nei giorni precedenti.

La causa dei tumulti di estrema destra in diverse città britanniche è stata un'aggressione con coltello nella città costiera di Southport, vicino a Liverpool, dove tre bambini sono stati uccisi e altri dieci feriti il 29 luglio. L'aggressore è entrato in un edificio dove si teneva un corso estivo di danza per bambini.

L'aggressione ha scosso la Gran Bretagna. False informazioni si sono diffuse rapidamente online, suggerendo che l'aggressore fosse un musulmano richiedente asilo. Tuttavia, la polizia ha dichiarato che il sospetto aggressore era un 17enne nato in Galles. Secondo i media britannici, i genitori dell'uomo sono del Rwanda.

Il governo britannico ha espresso la sua preoccupazione per le tensioni in aumento e ha invitato la Commissione a intervenire sulla diffusione di discorsi d'odio online, a seguito della tragedia di Southport. In risposta, la Commissione ha avviato una campagna per promuovere la comprensione e l'unità tra le diverse comunità nelle città interessate.

