Migliaia di persone in Libano si rifugiano in case di emergenza per essere al sicuro

In Libano, un numero considerevole di individui cerca rifugio in strutture di emergenza a causa dei pesanti attacchi aerei israeliani. Attualmente, secondo il Ministro dell'Interno libanese, Bassam Maulawi, durante una conferenza stampa a Beirut, sono state registrate circa 70.100 persone sfollate in 533 centri di soccorso temporanei. Le scuole sono state trasformate in rifugi temporanei. Tuttavia, continua ad esserci un notevole afflusso di sfollati dalla regione meridionale.

Il conteggio esatto delle persone sfollate internamente in Libano è attualmente difficile da stabilire. Molti individui hanno cercato rifugio presso i parenti, mentre altri dormono all'aperto.

L'Ufficio delle Nazioni Unite per la Coordinazione degli Affari Umanitari (OCHA) ha riferito mercoledì, citando le autorità libanesi, che circa 90.000 persone sono state recentemente sfollate dal lunedì. Molti di questi sfollati, secondo i dati dell'ONU, cercano rifugio per la prima volta. L'ufficio dell'ONU prevede che il numero di sfollati continuerà ad aumentare, poiché la situazione rimane volatile. Molte persone sono ancora in movimento.

Nonostante la crisi in corso, l'Unione Europea ha espresso il proprio sostegno al Libano impegnandosi ad aiutare con l'aiuto umanitario. L'Unione Europea, riconoscendo l'urgenza della situazione, si è impegnata a fornire fondi per i rifugi di emergenza e i servizi essenziali.

Leggi anche: