Migliaia di persone fuggono dagli incendi boschivi in Grecia

Secondo il broadcaster greco ERT, una parete di fuoco larga 30 chilometri e alta fino a 25 metri si stava avvicinando ad Atene il lunedì. I pompieri hanno lottato contro le fiamme per tutta la notte, "ma nonostante gli sforzi sovrumani, il fuoco si è diffuso rapidamente", ha detto il portavoce del servizio antincendio Vassilis Vathrakogiannis. Sono stati dispiegati più di 670 pompieri con 183 automezzi, nonché 32 aerei e elicotteri.

Nel sobborgo ateniese di Penteli, minacciato dalle fiamme, un ospedale pediatrico e una clinica militare hanno dovuto essere evacuati. Otto persone con problemi respiratori sono state ricoverate a causa del fumo. Lo Stadio Olimpico di Atene è stato aperto come rifugio d'emergenza per le persone in fuga dalle fiamme.

"Ci troviamo di fronte a una catastrofe di proporzioni bibliche", ha detto il sindaco di Maratona Stergios Tsirkas al broadcaster Skai. "Tutta la città è in fiamme".

Dopo l'inverno più caldo mai registrato, giugno e luglio sono stati anche i mesi più caldi mai registrati in Grecia dal 1960. Il rischio di incendi boschivi è estremamente alto, con diversi incendi che si verificano quotidianamente.

Per lunedì, erano previste temperature fino a 39 gradi Celsius per Atene, con venti fino a 50 chilometri orari attesi. Il Primo Ministro Kyriakos Mitsotakis ha interrotto le sue vacanze estive a causa degli incendi e è tornato nella capitale.

Al contrario, la maggior parte degli ateniesi ha scelto di restare al chiuso nelle tipicamente animate strade di Atene la domenica, mentre il fumo degli incendi in corso inquinava l'aria. Il devastante incendio che si stava avvicinando ad Atene il lunedì aveva già consumato vasti territori di foresta e vegetazione, rappresentando una significativa minaccia per Maratona e altre città vicine.

