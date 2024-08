- Migliaia di persone al giorno della sicurezza stradale sul Sachsenring

Sotto lo slogan "Insieme invece che contro", migliaia di persone si sono riunite al Sachsenring per imparare sulla sicurezza stradale. La linea di partenza e di arrivo del circuito ha attirato i visitatori al 24° Giornato della Sicurezza Stradale Sassone con informazioni sui sistemi di assistenza alla guida, sulla guida connessa e sulle simulazioni di incidenti. "Abbiamo avuto fortuna con il tempo ancora una volta. Il numero di visitatori è a migliaia", ha detto Sebastian Brückner del distretto di Zwickau, che ha organizzato l'evento per il Ministero dei Trasporti.

Gli incidenti stradali dell'anno scorso hanno sottolineato l'importanza di investire nella sicurezza stradale, ha detto il Ministro dei Trasporti Martin Dulig. "In particolare per la protezione degli utenti della strada più vulnerabili, c'è bisogno di fare di più di quanto si sia fatto finora", ha sottolineato il politico SPD. Nel 2023, 188 persone sono morte negli incidenti stradali nello Stato Libero, molto di più rispetto al 2022. Quasi un terzo (35 percento) delle vittime successive erano pedoni o ciclisti.

"Finché le persone partecipano attivamente al traffico stradale, gli errori e i comportamenti scorretti non possono mai essere completamente esclusi. Per evitare che questi abbiano conseguenze serie per gli utenti della strada, dobbiamo progettare le nostre strade e i nostri sistemi di traffico in modo sicuro", ha spiegato Dulig.

Le numerose attività interattive sul Sachsenring sono state particolarmente popolari. I visitatori potevano scegliere di fare un test drive in un'auto elettrica o a idrogeno, o in una bicicletta cargo. C'era anche un corso di abilità con e-bike e pedelec. Le persone potevano anche partecipare al servizio invernale, ai veicoli

