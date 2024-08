- Migliaia di fan sono attesi al Festival europeo di Elvis

Per tre giorni, Bad Nauheim tornerà a respirare l'atmosfera del Rock 'n' Roll in questo weekend (16-18 agosto), grazie all'annuale "European Elvis Festival" che si prevede attirerà migliaia di fan della leggenda della musica Elvis Presley nella città della regione della Wetterau. Sono già stati venduti circa 3.000 biglietti per gli eventi, secondo il comune. Si tratta della 22ª edizione del festival.

Il "Re" in persona ha trascorso un periodo nella vicina Friedberg, dal ottobre 1958 al marzo 1960, e ha vissuto a Bad Nauheim durante quel periodo. I visitatori potranno vedere i luoghi originali grazie ai tour guidati.

Ci saranno concerti e una festa dedicata a Elvis e alla sua epoca. Una mostra speciale si concentrerà sulle esibizioni dal vivo della star americana, con oggetti originali come abiti, strumenti, documenti e manifesti.

Tra gli ospiti di un talk show di quest'anno ci saranno il bassista storico di Elvis, Jerry Scheff, e si prevede la partecipazione di sua cugina, Donna Presley. Ci sarà anche un mercato per i collezionisti.

Si prevede che molti visitatori, provenienti da ogni parte del mondo per omaggiare il loro idolo, indosseranno i costumi adeguati - dalle gonne a campana e acconciature a alveare ai baffi laterali e l'abito di scena bianco e luccicante del "Re". Una sfilata di auto d'epoca, con Cadillac e altri modelli vintage, trasporterà i visitatori indietro nel tempo dal 1950 al 1970.

