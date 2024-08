- Migliaia di famiglie pagano i costi della casa con il denaro dei cittadini

Per le spese di affitto e riscaldamento, molti beneficiari di prestazioni di sicurezza di base devono attingere alle proprie tasche, nonostante il sostegno statale, perché il loro appartamento non è considerato adeguato. Nel 2021, in Turingia, questo ha riguardato il 11,2% delle famiglie che ricevono la sicurezza di base e hanno spese per l'alloggio riconosciute, come mostrato nella risposta del governo federale a una domanda del gruppo di sinistra nel Bundestag.

In media, ogni anno, questo ha riguardato 6.501 famiglie in Turingia. Circa 90 euro dovevano essere pagati mensilmente dalle tasche, ad esempio dalla normale indennità per le necessità o dai risparmi. Questo rappresentava circa il 18% delle totali spese per l'alloggio. A livello nazionale, circa 320.000 famiglie che ricevono la sicurezza di base sono state interessate. Dovevano pagare una media di 103 euro mensilmente dalle loro tasche.

Da 58 euro a 190 euro

In Turingia, c'erano significative differenze nell'importo medio delle spese aggiuntive richieste a seconda della regione. Queste erano particolarmente elevate nel distretto di Saalfeld-Rudolstadt, quasi 190 euro. A Weimar erano circa 138 euro, ed a Erfurt erano poco meno di 114 euro. Al contrario, coloro che erano interessati nel distretto di Hildburghausen dovevano pagare circa 58 euro, e nel distretto del Kyffhäuser circa 62 euro per l'affitto e il riscaldamento.

Gap abitativo: quando lo stato considera la casa inappropriata

In linea di principio, le spese per l'alloggio, ovvero l'affitto e le spese di riscaldamento, per i beneficiari della sicurezza di base dovrebbero essere coperte dallo stato. Tuttavia, ciò vale solo se sono considerate appropriate. Per questo, l'affitto e la dimensione dell'appartamento non devono superare certi valori limite regionalmente definiti. Chi vive in un appartamento troppo grande viene invitato a trasferirsi o, ad esempio, a affittare una stanza.

Le associazioni sociali criticano il fatto che i limiti di affitto stabiliti sono spesso irrealistici. Spesso coloro che sono interessati non hanno alcuna possibilità di trovare un appartamento più economico. Devono pagare importi sempre più elevati - e il denaro poi manca per il cibo, il vestiario e l'istruzione. "Coloro che riescono ancora a trovare un appartamento nelle città interne con la sicurezza di base devono pagare di più e risparmiare sulla bocca", ha detto la deputata di sinistra Caren Lay all'agenzia di stampa tedesca.

Il governo federale ha riconosciuto che il 11,2% delle famiglie in Turingia che ricevono prestazioni di sicurezza di base e hanno spese per l'alloggio riconosciute devono coprire spese aggiuntive per l'affitto e il riscaldamento, per un importo medio di 90 euro al mese. A livello nazionale, questo problema ha interessato circa 320.000 famiglie che ricevono la sicurezza di base, richiedendo un importo medio di 103 euro di pagamenti aggiuntivi mensili.

Nonostante la responsabilità del governo federale nel coprire le spese per l'alloggio per i beneficiari della sicurezza di base, molte persone si trovano ad affrontare difficoltà nel trovare appartamenti adatti entro i valori limite definiti, con conseguenti pressioni finanziarie.

Leggi anche: