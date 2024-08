- Migliaia di animali sono stati vaccinati contro la febbre catarrale

Nella battaglia contro il virus Blue Tongue dannoso (BTV-3), numerosi animali nel Basso Sassonia sono stati vaccinati. Fino al 21 agosto, circa 117.000 pecore, 75.000 mucche e 4.800 capre hanno ricevuto il vaccino appropriato, come annunciato dal Ministero dell'Agricoltura del Basso Sassonia su richiesta. Dal primo caso segnalato a ottobre 2023 nel distretto di Ammerland, la malattia degli animali si è diffusa rapidamente a oltre 1.000 incidenti, secondo le statistiche del ministero.

Data la alta e rapidamente mutevole tasso di infezione, il Ministro dell'Agricoltura Miriam Staudte ha incoraggiato tutti i proprietari di animali a vaccinare i loro animali. La spesa finanziaria relativamente piccola è trascurabile rispetto alle potenziali perdite economiche durante un' epidemia, ha affermato la politica dei Verdi. Secondo i dati del suo ministero per l'anno fiscale 2023 (al 15 gennaio 2024), ci sono circa 2,44 milioni di mucche, circa 237.000 pecore e circa 29.000 capre nel Basso Sassonia.

La malattia si è ora diffusa in tutta la Germania. Lo stato federale più colpito è attualmente la Renania Settentrionale-Vestfalia con oltre 2.000 siti interessati, seguita dal Basso Sassonia con oltre 900 siti. In tutta la Germania, oltre 3.200 siti hanno segnalato casi di virus Blue Tongue dal autunno 2023.

Il virus Blue Tongue viene trasmesso da un particolare tipo di insetti sanguisuga, noti come zanzare. A causa del tempo caldo e umido delle ultime settimane, questi insetti sono stati particolarmente attivi. In casi gravi, l'infezione può portare alla morte degli animali. Tuttavia, per gli esseri umani, il virus è innocuo. Secondo le dichiarazioni ufficiali, il maneggio degli animali, il consumo di carne o prodotti lattiero-caseari è sicuro.

Altri animali come alpaca, llama, cervi e caprioli possono anche essere infettati.

L'incoraggiamento del Ministero per la vaccinazione si estende a tutti i proprietari di animali nell'Agricoltura, poiché le perdite economiche durante un' epidemia possono essere significative. Inoltre, garantire la salute di diverse specie di bestiame, comprese pecore, mucche e capre, è cruciale per il settore dell'Agricoltura locale.

Leggi anche: