- Midyatli: Occorre una chiara opposizione

Serpil Midyatli, capogruppo della SPD nel Schleswig-Holstein, accusa il governo regionale di inerzia in molti campi della politica. "Questo governo non si sta occupando dei problemi che ci sono nello stato," ha detto alla dpa. Per questo motivo, è necessario un corso di opposizione più deciso. "Sono convinta che la gente vuole vederci combattere." Lo scopo della socialdemocrazia è rendere la vita più facile per le persone. "Allora dobbiamo affrontare chi non vuole farlo."

Il governo regionale si limita spesso a spostare la responsabilità a Berlino o a scaricare i problemi sui comuni. Un esempio è la riduzione dei fondi per lo sviluppo urbano di diversi milioni di euro all'anno. "Noi diciamo che non è accettabile. Non può succedere, soprattutto ora che i nostri centri urbani stanno decadendo e abbiamo bisogno di più alloggi accessibili." Il governo regionale non può semplicemente dire che i comuni devono trovare i soldi da soli.

Nel stato mancano più di 15.600 posti in asilo nido, secondo la capogruppo. "Non è accettabile." Ci sono anche problemi con la richiesta di cure giornaliere nelle scuole entro il 2026. Le scuole hanno bisogno di ristrutturazioni. Midyatli accusa il governo regionale di aver solo coperto i problemi con i soldi negli ultimi anni quando i fondi erano disponibili. "Ora, abbiamo bisogno di risposte. E se il governo regionale non le fornisce, è mio compito come opposizione farlo."

Durante la crisi del corona, abbiamo dovuto stare insieme. Allora, abbiamo ricevuto molti programmi di aiuto e soldi da Berlino. Anche ora, l'opposizione nel parlamento regionale ha fatto un'offerta con il Patto per gli Investimenti del Schleswig-Holstein. "Il Presidente del Consiglio l'ha respinta," ha criticato Midyatli.

La SPD nel Schleswig-Holstein ha proposto il Patto per gli Investimenti del Schleswig-Holstein per fornire i fondi necessari, ma il Presidente del Consiglio l'ha respinta. La mancanza di adeguati posti in asilo nido nello stato, con più di 15.600 posti mancanti, richiede un partito vivace per spingere per le soluzioni.

Leggi anche: