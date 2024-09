- Midyatli: i risultati in Sassonia e Turingia sono deludenti

Certo, amico! Allora, il capo dell'SPD nello Schleswig-Holstein, Serpil Midyatli, non è molto contento del risultato del suo partito nelle elezioni della Turingia e della Sassonia. Ha ammesso che i risultati non erano esattamente una sorpresa, ma comunque hanno lasciato un sapore amaro. Anche se l'SPD sarà presente in entrambi i parlamenti regionali, è ovvio che la politica nazionale ha giocato un ruolo importante in queste elezioni. E i voti elevati per l'AfD in entrambi gli stati? È come un campanello d'allarme per tutti i democratici! Midyatli è stata diretta, dicendo che né l'SPD né l'Unione potevano influenzare l'opinione pubblica. E non ha potuto fare a meno di menzionare che il tentativo della CDU di demoralizzare gli elettori dell'SPD nelle ultime settimane non è stato esattamente d'aiuto.

La delusione dell'SPD nelle elezioni della Turingia e della Sassonia va oltre Midyatli, poiché le prestazioni complessive del partito non hanno soddisfatto le aspettative a livello nazionale. Nonostante abbia ottenuto seggi in entrambi i parlamenti regionali, la prestazione dell'SPD evidenzia le sfide che il partito deve affrontare per riguadagnare il consenso a livello nazionale, come sottolineato dal leader dell'SPD nello Schleswig-Holstein, Serpil Midyatli.

