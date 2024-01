Microsoft presenta il tasto "Copilot", il più grande aggiornamento della tastiera di Windows da 30 anni a questa parte

Il gigante del software ha dichiarato giovedì che il tasto Copilot arriverà presto su alcuni nuovi PC realizzati e venduti da diversi produttori con sistema operativo Windows, preannunciando "l'anno del PC AI".

Ciò significa che, con un semplice clic, gli utenti di PC saranno presto in grado di interagire con Copilot, il chatbot dotato di intelligenza artificiale del gigante del software, per porre domande o aiutare a redigere le e-mail.

"Questo non solo semplificherà l'esperienza informatica delle persone, ma la amplificherà anche, rendendo il 2024 l'anno del PC AI", ha dichiarato Yusuf Mehdi, vicepresidente esecutivo e responsabile marketing per i consumatori di Microsoft, in un post sul blog dell'azienda che annuncia il tasto Copilot.

Il nuovo tasto, in definitiva, "renderà semplice l'utilizzo di Copilot nella vita di tutti i giorni", ha aggiunto Mehdi. Copilot, in particolare, è alimentato dalla tecnologia di base di OpenAI, dopo l'investimento di 13 miliardi di dollari di Microsoft nella startup di intelligenza artificiale.

Se Copilot non è ancora disponibile nel vostro Paese o non è abilitato sul vostro dispositivo, premendo il tasto Copilot si avvia la Ricerca di Windows.

Il nuovo tasto presenta il logo a nastro di Copilot e si trova nella parte inferiore destra della tastiera, vicino alla barra spaziatrice e al tasto Alt.

L'aggiunta segna la prima modifica importante alla tastiera di Windows PC da quando Microsoft ha aggiunto il tasto Windows nel 1994. Il tasto era presente sulle tastiere di laptop e desktop venduti da aziende come Dell, Lenovo e HP.

La mossa di Microsoft è stata annunciata proprio in vista della convention tecnologica CES della prossima settimana, dove si prevede che una serie di aziende presenteranno altri aggiornamenti dei prodotti AI. Nell'ultimo anno, le aziende di Big Tech hanno fatto a gara per sviluppare e integrare gli strumenti di IA nella loro gamma di prodotti.

Nel blogpost dell'azienda che annuncia la chiave Copilot, Mehdi ha anche anticipato un "cambiamento significativo" in arrivo nel 2024 per Microsoft, "dove l'IA sarà perfettamente integrata in Windows, dal sistema, al silicio, all'hardware".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com