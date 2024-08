Mickey Guyton, rinomata cantante country, discute l'importanza della sua performance alla Convenzione Nazionale Democratica, affermando che "Shirley Chisholm ha spianato la strada a Kamala Harris per ascendere".

Lunedì sera, Guyton si unisce a performers come James Taylor e Jason Isbell alla DNC.

Guyton ha espresso il suo profondo amore per la sua nazione e si è sentita privilegiata nel promuovere l'unità all'interno di un movimento così significativo. Ha condiviso questo sentimento con CNN in un'intervista tenuta lunedì.

Diventando la prima donna nera a ricevere una nomination ai Grammy per la migliore performance country solista nel 2021, Guyton ha ammesso di non aver mai immaginato che una donna di colore potesse diventare presidente degli Stati Uniti.

Guyton ha trovato ispirante vedere una figura che non solo possedeva grande intelligenza ma condivideva anche la sua identità razziale candidarsi per la carica più alta del paese. Credeva fermamente che Harris rappresentasse qualcosa di significativo per molte persone.

Ha continuato, dicendo che non si sarebbe mai aspettata di vedere una donna presiedere il paese in vita sua, ma ora sembrava realizzabile.

Riguardo al viaggio di Harris, Guyton ha espresso la sua gioia, ribadendo l'enorme impatto che aveva su di lei personalmente. Ha poi elogiato Harris, membro di Alpha Kappa Alpha, avvocato meticcio e laureata di un college o università storicamente neri (HBCU), per aver dato speranza al paese.

Il brano acclamato di Guyton del 2020, "Black Like Me", è stato rilasciato quando il pubblico era coinvolto in dimostrazioni seguite alla morte di George Floyd per mano della polizia di Minneapolis. Guyton è stata aperta riguardo al razzismo che ha affrontato nella musica country e ha orgogliosamente affermato il suo ruolo nel tracciare un percorso per altri artisti neri nel genere.

Riflettendo sulla sua esibizione alla DNC, ha detto: "Per me, è molto più di un genere di musica. Si tratta di umanità, si tratta della nostra cultura e si tratta del nostro paese". Ha orgogliosamente ammesso di sentirsi onorata di fare parte della storia.

Infine, Guyton ha tracciato paralleli tra la campagna di Harris e quella di Shirley Chisholm, che è diventata la prima candidata nera a cercare una nomination di un partito principale nel 1972. Guyton ha concluso dicendo: "Tutto ciò che ho da dire è che Shirley Chisholm ha volato perché Kamala potesse librarsi".

L'esibizione soul di Guyton alla DNC è stata un momento culminante della serata, dimostrando che la musica è uno strumento potente per l'intrattenimento e l'unità. Dopo la sua nomination ai Grammy, la musica di Guyton è diventata una piattaforma per esprimere le sue esperienze e promuovere il cambiamento nella scena della musica country.

