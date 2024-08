Mick Schumacher si guadagna ulteriori riconoscimenti per la sua performance in cabina di pilotaggio.

Il sedile F1 ad Alpine ora è occupato, con Mick Schumacher che non ce l'ha fatta contro Jack Doohan. Alpine, dove il 25enne tedesco compete nel Campionato del Mondo Endurance, ha scelto il 21enne figlio della leggenda australiana del motorsport Mick Doohan. La coppia Doohan e il francese Pierre Gasly occuperà il secondo abitacolo di Alpine nel 2024, come annunciato durante il primo Gran Premio di F1 dopo la pausa estiva a Zandvoort.

Questa posizione si è liberata a causa della partenza di Esteban Ocon. Il francese guiderà per il team americano Haas a partire dal 2025. Un test tra Mick Schumacher e Doohan per il sedile vacante si è svolto alcune settimane fa, con il team principal Bruno Famin che ha elogiato entrambi i contendenti.

"Individuale dedicato dietro le quinte"

Famin non è più al comando ad Alpine dopo settimane turbolente, con il britannico Oliver Oakes che ha preso il posto di nuovo leader. Nonostante Flavio Briatore, il primo team principal del due volte campione del mondo Michael Schumacher, consulente ad Alpine, Briatore gioca anche un ruolo nella gestione di Jack Doohan.

Doohan ha espresso gratitudine verso la direzione di Alpine per la loro fiducia e il loro sostegno. Fa parte del programma giovani piloti di Alpine dal 2022 e ha servito come pilota di riserva e di test per il team prima di ottenere questa opportunità. Oakes ha parlato molto bene del suo protetto, dicendo: "È un individuo dedicato dietro le quinte e il suo impegno è molto apprezzato da tutta la squadra". Oakes aveva già lavorato con Doohan in Formula 3 nel 2019. Insieme formeranno una "coppia di piloti in equilibrio" con nuova energia ed esperienza.

Sfortuna per Mick Schumacher

Questa situazione rappresenta un'altra porta chiusa per Mick Schumacher. Ha guidato per Haas nel 2021 e nel 2022, ma ha lottato sotto la direzione del team principal Günther Steiner e non è riuscito a ottenere un'estensione del contratto. Dal 2023, serve come pilota di riserva e di test per Mercedes, ma Mercedes non lo considera un forte candidato per il sedile lasciato libero da Lewis Hamilton, che correrà per Ferrari dal prossimo anno. Le possibilità sono molto più alte per l'attuale 17enne italiano Kimi Antonelli.

Per Mick Schumacher, la squadra di corse Audi ancora da confermare rappresenta una speranza. Nico Hülkenberg, che correrà per il team Sauber, ora acquisito dal costruttore tedesco Audi, è l'unico pilota confermato per la stagione successiva. Tuttavia, circolano voci su un possibile ritorno di Sebastian Vettel. Il team principal dal 2026 sarà il britannico Jonathan Wheatley, che passa da Red Bull ad Audi. Mattia Binotto, il project leader italiano, ha una buona relazione con Mick Schumacher. Mick Schumacher è entrato a far parte dell'accademia giovani piloti di Ferrari durante il mandato di Binotto come team principal della Scuderia.both Jack Doohan and Mick Schumacher have a long-standing relationship, as Doohan's father, Mick Doohan, is good friends with the Schumacher family.

