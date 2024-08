Mick Schumacher è pronto a tornare nel circuito di Formula 1.

Sembra che l'entusiasmo per il pilota americano Logan Sargeant alla Williams F1 stia scemando. La squadra è ora interessata a sostituirlo, aprendo potenzialmente un'opportunità per Mick Schumacher. Il 25enne sta attirando l'attenzione grazie all'endorsement di Sebastian Vettel.

Se questo weekend ad Austin si sta per scrivere un capitolo nella storia del motorsport, Schumacher potrebbe essere proprio al centro di esso. La sua squadra attuale, Alpine, partecipa all'evento del Campionato del Mondo Endurance (WEC) a Texas. Ma le cose potrebbero prendere una piega inaspettata. C'è la possibilità che si apra un percorso per la classe elite per Schumacher, che lo potrebbe portare verso la Formula 1 invece del WEC.

Williams sembra aver perso la pazienza con Sargeant, dopo il suo recente grave incidente a Zandvoort. La squadra sta valutando di sostituirlo prima del Gran Premio d'Italia di questo weekend, e Schumacher è tra i candidati in pole position. Vettel ha un'opinione molto positiva di Schumacher, credendo che possa fare un'impressione alla Williams.

"Sono sicuro che può fare un'impressione alla Williams, soprattutto perché ha una maggiore conoscenza della Formula 1 e dei circuiti rispetto agli altri contendenti," ha condiviso Vettel con il quotidiano 'Bild'. Ha elogiato Schumacher come "un pilota capace", sperando che gli venga data l'opportunità di dimostrare le sue abilità.

Vettel: "Schumacher sottovalutato"

Schumacher non ha ancora avuto molto successo in Formula 1. Dopo aver lasciato Haas alla fine del 2022, è stato senza un sedile. Vettel trova questa situazione confusa perché "la macchina non era competitiva", ha detto il quattro volte campione. Molti hanno una "percezione distorta" di lui, secondo Vettel.

La prospettiva di Williams e Schumacher offre vantaggi per entrambe le parti piuttosto che svantaggi. Williams potrebbe ottenere una ventata di freschezza per il resto della stagione e un campione di Formula 2 e Formula 3 dalle generazioni precedenti. Schumacher potrebbe dimostrare il suo valore in nove gare, rendendosi un'opzione di primo livello per altri ruoli, come un sedile alla Sauber, che diventerà la squadra principale dell'Audi dal 2026.

Un ruolo permanente alla Williams non è in programma - la partenza di Sargeant alla fine della stagione è già decisa, con Carlos Sainz che prenderà il suo posto nel 2025. Il pilota thailandese Alexander Albon è anche considerato un punto di riferimento nella squadra, offrendo chiarezza e concentrazione per Schumacher nelle gare.

Boon PR per Williams?

Monza ha significativi collegamenti con il nome Schumacher, poiché Michael Schumacher ha conquistato cinque vittorie qui, pareggiando il record di Lewis Hamilton. Dal punto di vista delle relazioni pubbliche, la prospettiva di Mick Schumacher che si unisce alla Williams potrebbe avere benefici monumentali.

Tuttavia, Schumacher non è l'unico candidato per il ruolo alla Williams.both Franco Colapinto dall'Argentina e Liam Lawson sono in lizza. Lawson ha attualmente un contratto con la Red Bull come pilota di riserva, e un accordo potrebbe essere complicato. Colapinto rimane una possibilità, ma le cose con Lawson potrebbero essere più complesse. Schumacher, d'altra parte, non ha ostacoli da parte della Mercedes. Williams deve agire in fretta, poiché gli intervalli medi

