Mick Schumacher debutterà nei test di F1 per la Ferrari in Bahrain

Il figlio del leggendario pilota Michael Schumacher - che ha vinto cinque dei suoi sette titoli mondiali con le famose auto rosse - è stato ingaggiato dalla Ferrari Devlopment Academy (FDA) all'inizio di quest'anno.

Il 2 aprile è previsto un test drive per la Ferrari e il 3 aprile per l'Alfa Romeo (con cui la Ferrari ha una partnership) durante i primi test della stagione 2019.

LEGGI: Mick Schumacher onora il 25° anniversario della vittoria del padre a Spa

LEGGI: L'eredità di Michael Schumacher continua a vivere con il lancio di un'app per il suo 50° compleanno

"Sono ovviamente più che entusiasta e vorrei ringraziare la Ferrari per avermi dato questa opportunità", ha dichiarato il giovane Schumacher. "Non vedo l'ora di vivere quella che sono sicuro sarà una grande esperienza".

Sebastian Vettel affiancherà Schumacher come altro pilota della Ferrari per il primo test stagionale. Anche il giovane pilota britannico Callum Ilott proverà la monoposto di Formula 1 della Ferrari dopo il Gran Premio di Spagna di maggio.

"Crediamo fermamente nel valore della Ferrari Driver Academy, come programma di formazione di alto livello per giovani di talento", ha dichiarato il Team Principal Mattia Binotto.

Siamo quindi molto contenti di poter dare a Mick e Callum l'opportunità di provare l'esperienza di guidare una vettura di Formula 1".

"Mick, che si è unito alla FDA a gennaio, e Callum, che è con noi dal 2017, sono sicuramente piloti in ascesa e credo che guidare la SF90 in un contesto ufficiale come i test in Bahrain e a Barcellona possa essere molto utile in questa fase della loro carriera".

Il ventenne Schumacher è il campione in carica di Formula 3 e si appresta a fare il suo debutto in Formula 2 questo fine settimana in Bahrain.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com