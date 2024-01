Michelle Yeoh insegna ai suoi ragazzi che la madre sa tutto in "The Brothers Sun".

Cercare di ricostruire la trama è davvero fuori luogo, ma la storia si mette in moto quando c'è un attentato al capo di una potente famiglia del crimine organizzato taiwanese da parte di ignoti.

Dopo essere sopravvissuto a un altro attentato, il figlio del boss Charles (Justin Chien), addestrato a diventare lo spietato esecutore della famiglia, si dirige rapidamente a Los Angeles per proteggere la madre Eileen (Yeoh) e il fratello minore Bruce (Sam Song Li), cresciuto beatamente all'oscuro dei pericolosi dettagli che circondano gli affari di famiglia.

La serie adotta quindi quello che è un modello di coppia male assortita, con il taciturno Charles che ha l'opportunità di passare del tempo con il protetto Bruce, studente e aspirante performer improvvisato che è comprensibilmente un po' scosso dal fatto che improvvisamente ci siano persone che cercano di ucciderlo.

Eileen, nel frattempo, ha mantenuto dei segreti con entrambi i figli, a partire dalle circostanze che l'hanno spinta ad andarsene con uno di loro e dai retroscena della sua relazione con il marito. Se si aggiungono i potenziali nuovi interessi amorosi di entrambi i figli, nel caso di Bruce interpretato da Madison Hu - l'altra metà di Olivia Rodrigo nella serie di Disney Channel "Bizaardvark" - si capisce che c'è molto (o forse un po' troppo) in ballo.

"The Brothers Sun" si presenta con un interessante pedigree creativo, co-creato da Byron Wu e Brad Falchuk, quest'ultimo frequente collaboratore di Ryan Murphy in show come "American Horror Story". Sebbene la serie mostri un sapore internazionale e una predilezione per le arti marziali, ciò è bilanciato dalle dinamiche familiari divertenti, con la Yeoh post"Everything Everywhere All at Once" (che è apparsa anche nel prequel di Netflix "The Witcher" ) che funge da formidabile ancora.

Gli otto episodi si muovono a un ritmo ragionevolmente sostenuto, anche se, come accade di solito con le serie costruite intorno a concezioni esili di tipo cinematografico, il ritmo si impantana un po' a metà strada prima di riprendersi alla fine.

In definitiva, "The Brothers Sun" si rivela abbastanza gratificante da giustificare l'abbuffata, anche se non sono tanto i ragazzi quanto Madre Sole, nonostante il titolo, a dare lustro alla serie.

"The Brothers Sun" debutta il 4 gennaio su Netflix.

Fonte: edition.cnn.com