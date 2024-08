- Michelle Pfeiffer nel cast di "The Madison"

Si vociferano da tempo voci su una prevista serie sequel di "Yellowstone". La serie, che finora ha visto come protagonista l'attore hollywoodiano Kevin Costner (69), si concluderà con la seconda parte della quinta stagione più tardi quest'anno. Il progetto successivo, inizialmente noto con il titolo provvisorio "2024", sta prendendo forma. Come riportato dalla rivista americana "Variety", la leggenda del cinema Michelle Pfeiffer (66) interpreterà il ruolo principale.

"Yellowstone" seguito "The Madison" in arrivo

È stato rivelato anche il titolo della nuova serie, ambientata nel presente e probabile prosecuzione cronologica di "Yellowstone". Si chiamerà: "The Madison". Pfeiffer interpreterà una newyorchese che si trasferisce con la sua famiglia nello stato rurale del Montana, insediandosi nella valle del fiume Madison nel centro del Montana. Secondo Paramount, dietro la produzione, "The Madison" offre uno sguardo onesto sul "dolore e sulla connessione umana".

Con il casting ufficiale di Pfeiffer e la rivelazione del titolo della serie, ci sono finalmente dettagli concreti sul successore di "Yellowstone". In passato si era vociferato che Matthew McConaughey (54) potesse interpretare il ruolo principale. Di recente sono circolati anche i nomi del veterano star Kurt Russell (73) e dell'attore di "Suits" Patrick J. Adams (42) per il cast della serie. remains to be seen if they will also be officially confirmed in the coming days.

La serie neo-western "Yellowstone" è stata una delle serie drammatiche più di successo della TV americana negli ultimi anni. La produzione dello scrittore e ex attore Taylor Sheridan (54) ha già dato vita a due spin-off. "1883" segue un convoglio di pionieri nell'anno del suo titolo, mentre "1923" racconta un'altra generazione della famiglia Dutton, che negli anni '20 lotta contro il proibizionismo e il declino economico del paese.

