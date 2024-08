Michelle Obama riflette su chi trasmetterà a Trump che la presidenza è essenzialmente un 'ruolo per individui di origine africana'.

Durante il suo discorso, l'ex first lady non ha risparmiato parole nel discutere di Donald Trump e del pericolo che percepisce egli rappresenti per la nazione e la democrazia.

In una delle sue dichiarazioni più aperte e pubbliche finora, Obama ha affrontato il razzismo che lei e l'ex presidente Obama hanno affrontato durante i loro otto anni alla Casa Bianca - incidenti spesso istigati da Trump, il campione della teoria del complotto del "birtherism".

"Per anni, Donald Trump ha fatto di tutto per far temere la gente di noi", ha dichiarato. "La sua visione ristretta e limitata del mondo lo ha fatto sentire minacciato dall'esistenza di due individui ambiziosi, altamente istruiti e di successo - che per caso sono neri".

Poi ha posto una domanda: "Chi dirà a lui che la posizione che sta cercando di ottenere potrebbe essere uno di quei 'lavori neri'?"

Il suo riferimento a una dichiarazione controversa di Trump durante un dibattito presidenziale di CNN ha suscitato applausi tra i migliaia di partecipanti alla convention.

In seguito, Obama ha accusato Trump di fare affidamento sullo stesso vecchio trucco, raddoppiando la scommessa su menzogne razziste, misogine e odiose come sostituto di idee e soluzioni genuine che potrebbero migliorare la vita delle persone.

Il consulente democratico e commentatore politico di CNN Keith Boykin ha percepito l'entusiasmo del pubblico - e a volte l'ansia - mentre Obama parlava al United Center.

"L'ho interpretato come un riflesso del fatto che Donald Trump ha attaccato costantemente le persone nere e le donne nere", ha detto Boykin, facendo riferimento all'affermazione smentita di Trump all'incontro dell'Associazione nazionale dei giornalisti neri dello scorso mese secondo cui Harris "è diventata nera".

"L'implicazione era chiara: lui promuove il razzismo e la divisione, e ne abbiamo abbastanza. È come un bullo del cortile che non è mai cresciuto, e lei è la mamma d'America che gli dice: 'Questo trucco è scaduto'".

Durante il suo discorso, Obama ha omaggiato sua madre defunta, Marian Robinson, e ha tracciato paralleli tra i insegnamenti che entrambe lei e Harris hanno imparato dall'esempio della madre.

Obama ha dichiarato: "Entrambe le nostre madri condividevano la stessa fede nel potenziale di questo paese".

Senza menzionare esplicitamente il nome di Trump, Obama ha tracciato paralleli tra Harris e il 45° presidente.

"Lei sa che la maggior parte di noi avrà il permesso di fare errori e recuperarci. Non otterremo mai vantaggi dall'eredità della ricchezza ereditata", ha detto Obama. "Se vediamo una montagna davanti a noi, non ci aspettiamo che ci sia un ascensore ad aspettarci per portarci in cima".

Mentre le reazioni al discorso di Obama inondavano i social media, molti hanno notato il suo apparente cambio di rotta rispetto al discorso ispiratore che aveva tenuto nel 2016 alla DNC, quando aveva coniato la frase "When they go low, we go high".

Invece, otto anni dopo, Obama ha presentato una sfida a quegli americani che lottano con l

Leggi anche: