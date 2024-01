Personale

Michelle Obama in pillole

Data di nascita: 17 gennaio 1964

Luogo di nascita: Chicago, Illinois

Nome di nascita: Michelle LaVaughn Robinson

Padre: Fraser Robinson, addetto al filtraggio dell'acqua

Madre: Marian (Shields) Robinson

Matrimonio: Barack Obama (3 ottobre 1992-oggi)

Figli: Sasha, Malia

Istruzione: Università di Princeton, B.A., 1985; Università di Harvard, J.D., 1988

Religione: Cristiana

Altri fatti

Laureata magna cum laude in sociologia a Princeton.

Ha conosciuto Barack Obama quando le è stato assegnato il ruolo di mentore presso lo studio legale Sidley & Austin di Chicago.

Suo padre soffriva e alla fine è morto di sclerosi multipla.

Ha vinto un Grammy Award.

È stata nominata per un Primetime Emmy Award.

Cronologia

1988-1991 - Avvocato associato presso lo studio Sidley & Austin di Chicago.

1991-1992 - Assistente del sindaco di Chicago Richard Daley.

1992-1993 - Assistente del Commissario per la pianificazione e lo sviluppo.

1993-1996 - Direttore esecutivo fondatore di Public Allies Chicago.

1996-2002 - Decano associato dei servizi agli studenti dell'Università di Chicago e direttore del Community Service Center dell'Università.

2002-2005 - Direttore esecutivo per gli affari comunitari dell'University of Chicago Hospitals.

2005-2007 - Membro del consiglio di amministrazione di Tree House Foods, fornitore di alimenti per i negozi Walmart.

2005-gennaio 2009 - Vicepresidente degli Affari comunitari ed esterni dell'University of Chicago Hospitals.

20 gennaio 2009- Diventa first lady degli Stati Uniti.

Aprile 2009 - Viene pubblicato "Michelle Obama: In Her Own Words".

Febbraio 2009 - Appare sulla copertina di marzo della rivista Vogue.

9 febbraio 2010 - Lancia la campagna nazionale "Let's Move! " per ridurre l'obesità infantile.

Aprile 2011 - Lancia la campagna nazionale per i veterani "Joining Forces" con Jill Biden.

20 giugno 2011 - Si reca in Africa per una settimana per concentrarsi sulla leadership, l'istruzione, la salute e il benessere dei giovani.

21 giugno 2011 - Visita l'ex presidente del Sudafrica Nelson Mandela nella sua casa.

29 maggio 2012 - "American Grown: The Story of the White House Kitchen Garden and Gardens Across America" viene pubblicato.

24 febbraio 2013 - Consegna il premio Oscar per il miglior film.

13 marzo 2013 - Insieme ad altre celebrità e politici di alto profilo, le informazioni finanziarie di Obama vengono violate e pubblicate online. Vengono pubblicate le informazioni sui suoi prestiti studenteschi e il suo rapporto di credito.

14 marzo 2013 - È sulla copertina dell'edizione di aprile di Vogue. È la seconda volta che appare sulla copertina.

Maggio 2014 - Lancia la campagna nazionale "Reach Higher", un'iniziativa per l'istruzione superiore.

Marzo 2015 - Lancia la campagna nazionale "Let Girls Learn", un'iniziativa globale per l'istruzione delle ragazze.

Luglio 2015 - Èredattore ospite della rivista "More". Obama è il primo editore ospite della rivista e la prima first lady a curare un intero numero di "More".

10 novembre 2016 - Obama ospita la futura first lady Melania Trump per un tè e una visita alla residenza della Casa Bianca, come ha dichiarato il segretario della stampa Josh Earnest durante un briefing alla Casa Bianca.

11 novembre 2016 - È sulla copertina dell'edizione di dicembre di Vogue. È la terza volta che appare sulla copertina.

13 gennaio 2017 - pronuncia il suo ultimo discorso alla Casa Bianca ringraziando i suoi sostenitori e dicendo: "Essere la vostra first lady è stato il più grande onore della mia vita e spero di avervi reso orgogliosi".

27 settembre 2017 - Osserva che "ogni donna che ha votato contro Hillary Clinton ha votato contro la propria voce" durante un'apparizione alla conferenza Inbound 2017 a Boston.

21 maggio 2018 - Netflix annuncia che gli Obama hanno firmato un accordo di produzione pluriennale in cui i due lavoreranno sia davanti che dietro la telecamera.

13 novembre 2018 - Viene pubblicato il libro di memorie di Obama "Becoming", che raggiunge il primo posto nella classifica dei best seller di Amazon.

27 dicembre 2018 - Viene votata come la donna più ammirata dagli americani quest'anno, scalzando Hillary Clinton dal primo posto per la prima volta in 17 anni, secondo il sondaggio annuale di Gallup.

20 novembre 2019 - Riceve una nomination ai Grammy per il miglior album di spoken word per la versione audio di "Becoming".

30 dicembre 2019 - Per il secondo anno consecutivo, un sondaggio Gallup indica Obama come la donna più ammirata dagli americani.

26 gennaio 2020 - Vinceun Grammy per il miglior album di spoken word per la versione audio di "Becoming".

16 luglio 2020 - Annuncia il lancio di "The Michelle Obama Podcast" su Spotify.

10 marzo 2021 - In un'intervista alla rivista People, Obama parla candidamente della sua lotta contro la depressione di basso grado durante la pandemia di Covid-19 e delle sfide del 2020. "La depressione è comprensibile in queste circostanze, in questi tempi", ha dichiarato nell'intervista. "Pensare che in qualche modo si possa continuare a sollevarsi al di sopra di tutti gli shock, i traumi e gli sconvolgimenti che abbiamo vissuto senza sentirli in quel modo è semplicemente irrealistico".

21 giugno 2022 - Audible, il servizio di audiolibri e podcast di Amazon, annuncia che la società di produzione di Barack e Michelle Obama, Higher Ground, ha firmato un accordo esclusivo pluriennale di produzione first-look con Audible.

