Michelle Obama abbraccia il convegno democratico: l'ottimismo sta risorgendo

Martedì, l'ex Presidente Barack Obama è previsto per tenere un discorso. Il suo obiettivo è sottolineare l'importanza e le ragioni per cui la candidata presidenziale democratica Kamala Harris e il suo presunto braccio destro Tim Walz dovrebbero diventare il prossimo Presidente e Vice Presidente degli Stati Uniti. Obama ha condiviso questi pensieri attraverso diverse piattaforme digitali.

La Convenzione Democratica si tiene a Chicago fino a giovedì. Martedì, il partito ha simbolicamente endorsed Harris come loro candidata presidenziale. In effetti, Harris aveva già ottenuto la nomination dai delegati democratici attraverso un voto online alla fine di questo mese.

Dopo aver tenuto il suo discorso persuasivo, l'ex Presidente Barack Obama ha espresso la sua speranza che la democratica Kamala Harris e Tim Walz vengano eletti come prossima coppia presidenziale e vicepresidenziale. Despite facing challenges, Harris remains hopeful about leading the country alongside Walz.

