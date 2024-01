Michael Skakel, cugino di Kennedy, fa causa all'investigatore capo e alla città del Connecticut anni dopo l'annullamento della sua condanna per omicidio

Skakel, nipote di Ethel e Robert F. Kennedy, è stato condannato per omicidio nel 2002 per il brutale assassinio della quindicenne Martha Moxley, ma la sua condanna è stata annullata nel 2018 dalla Corte Suprema del Connecticut, che ha stabilito che il suo avvocato lo ha privato di un processo equo non avendo identificato un testimone alibi. Nel 2020, i procuratori dello Stato del Connecticut hanno dichiarato che non avrebbero ritentato il processo a Skakel per la morte di Moxley.

"Michael ha trascorso oltre 11 anni in carcere per un crimine che non ha commesso. Il tempo e le relazioni - la sua vita come la conosceva - non possono essergli restituiti", ha dichiarato mercoledì alla CNN l'avvocato di Skakel, Stephan Seeger. "Come per altre persone condannate ingiustamente, il ricorso è limitato al sistema giudiziario".

Moxley scomparve il 30 ottobre 1975, dopo una notte di festeggiamenti con Skakel, suo fratello maggiore e altri adolescenti in una ricca comunità residenziale di Greenwich, nel Connecticut. Il giorno dopo Moxley fu trovata colpita e pugnalata a morte, e vicino al suo corpo fu trovata una mazza da golf rotta.

Skakel, che all'epoca aveva 15 anni, è stato sospettato per anni ma non è stato processato fino al 2002, quando è stato condannato a 20 anni di carcere a vita. Ha scontato più della metà della pena prima di essere rilasciato su cauzione nel 2013 durante un processo di appello.

Le cause intentate da Skakel riguardano, tra l'altro, l'accusa di mancanza di audiocassette e le affermazioni secondo cui i testimoni sarebbero stati minacciati e le prove sarebbero state nascoste agli avvocati del processo.

L'Ufficio del Procuratore di Stato del Connecticut, che rappresenta l'investigatore capo, ha dichiarato di non avere commenti sull'azione legale. La CNN ha chiesto un commento agli avvocati della città di Greenwich.

Una causa riguarda le audiocassette mancanti

La prima causa, depositata nell'aprile 2023, riguarda una serie di audiocassette e materiali di Skakel che sono stati usati contro di lui nel processo per omicidio, secondo i documenti del tribunale.

A luglio, la città di Greenwich ha presentato una risposta alla causa negando molte delle accuse di Skakel e sostenendo che le sue richieste sono bloccate dall'immunità governativa, tra le altre difese. Il tribunale ha anche ordinato a Skakel di presentare una nuova denuncia entro il 21 dicembre.

La nuova denuncia sostiene che l'investigatore principale del caso, Frank Garr, e il Dipartimento di Polizia di Greenwich hanno mantenuto la custodia di tutte le prove raccolte in relazione alle indagini sulla morte di Moxley.

Prima di essere accusato, Skakel aveva incaricato lo scrittore Richard Hoffman di scrivere un libro che riportasse la versione dei fatti di Skakel, "compresi gli eventi relativi alla sera della morte di Martha Moxley", si legge nella denuncia, che cita la testimonianza di Garr.

Le discussioni tra i due sono state registrate su diverse microcassette, si legge nella causa.

Garr ha poi "falsamente rappresentato di avere un mandato per il materiale relativo al libro di Michael Skakel, e ha sequestrato tale materiale al signor Hoffman in assenza di un'autorità legale, di un consenso valido e/o di una causa probabile per farlo", si legge nella denuncia.

"Gli imputati, senza scuse legali, privilegi, giustificazioni o autorità statutarie, hanno assunto una condotta, contro la volontà del querelante e senza consenso, che ha portato a un'acquisizione e/o conversione illegale e illecita della proprietà del querelante", si legge nel reclamo rivisto.

Garr ha "assunto il possesso" dei nastri e "ha tenuto i nastri personalmente o ne ha trasferito il possesso" alla polizia di Greenwich, si legge nella denuncia.

Skakel è stato accusato nel 2000 e durante il suo processo "porzioni di un nastro realizzato in relazione alla stesura del libro del querelante sono state riprodotte" e utilizzate nelle arringhe dell'accusa "come parte di un'esposizione multimediale fuorviante" per i giurati, sostiene la causa.

Nel 2021, la polizia e i pubblici ministeri hanno indicato che la ricerca dei nastri si è rivelata infruttuosa, e l'attuale ubicazione dei nastri è sconosciuta, si legge nella causa.

Le azioni degli imputati "hanno costituito una grave interferenza con i diritti del querelante" alla proprietà personale "e/o alle informazioni proprietarie", si legge nella causa.

"A causa della condotta intenzionale, sconsiderata, dolosa e oppressiva degli imputati, e in virtù della violazione volontaria dei diritti del querelante, il querelante ha diritto a danni punitivi ed esemplari, in relazione alle accuse contenute in questa denuncia", si legge nella denuncia.

La seconda causa accusa le autorità di aver occultato le prove

Un'altra causa, depositata a novembre presso il tribunale statale del Connecticut da Skakel per ottenere danni compensativi e punitivi, cita atti e omissioni compiuti "con dolo, intenzionalità e volontà", secondo i documenti del tribunale.

"Le memorie del nostro caso descrivono dettagliatamente rivendicazioni e questioni che non sono mai venute alla luce, non hanno mai fatto parte della narrazione sullo sfondo del ben più sensazionale nome di 'Kennedy Cousin'", ha detto Seeger. "C'è una storia diversa alla base della causa - e ora un tribunale, in un procedimento civile con diversi standard di prova, è chiamato a riparare un'ingiustizia che ha tolto a Michael la libertà e la sua famiglia ingiustamente".

Garr, l'investigatore, ha minacciato i testimoni quando ha raccolto le loro dichiarazioni "nel tentativo di far condannare" Skakel, si legge nella seconda causa.

La causa sostiene anche che Garr stava cercando di trarre profitto da un libro e da un film sul coinvolgimento di Skakel nell'omicidio di Moxley mentre era l'investigatore principale del caso.

La causa di novembre sostiene che le autorità avevano anche prove "favorevoli alla difesa" prima del processo, tra cui un identikit che non assomigliava a Skakel, ma "assomigliava fortemente" a un altro sospettato, nonché relazioni psicologiche degli altri potenziali sospettati che hanno prodotto risultati falliti e inconcludenti della macchina della verità, e dichiarazioni di testimoni che affermavano che altri due uomini erano vicini alla scena del crimine la notte della morte della ragazza.

Queste prove sono state "intenzionalmente nascoste a (Skakel) e ai suoi avvocati", si legge nella causa.

Hayley Wilson della CNN ha contribuito a questo servizio.

