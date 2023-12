La storia in primo piano

Michael Schumacher: L'eredità del sette volte campione di F1 continua a vivere

Schumacher fondamentale per il successo della Mercedes

L'iniziativa "Keep Fighting" lanciata dalla famiglia

Il figlio Mick vuole seguire il padre in F1

Alla leggenda della Formula 1 è stato riconosciuto il merito di aver contribuito a gettare le basi per i tre anni di dominio della Mercedes, culminati con due titoli mondiali per Lewis Hamilton nel 2014 e nel 2015 e con il primo per il connazionale di Schumacher, Nico Rosberg , nel 2016.

L'ex team principal della Mercedes, Ross Brawn, afferma che Schumacher ha avuto un'influenza importante sulla squadra, che ha anche vinto tre titoli costruttori consecutivi.

Il tedesco ha preso la decisione shock di uscire dal ritiro per guidare per la squadra nel 2010, rimanendo per tre stagioni prima di ritirarsi nuovamente ed essere sostituito da Hamilton.

"Michael ha sicuramente contribuito all'organizzazione e alla struttura che ha portato al successo della Mercedes", ha dichiarato alla CNN Brawn, che ha progettato i sette titoli mondiali di Schumacher con la Benetton e la Ferrari in qualità di direttore tecnico delle squadre.

"Ha contribuito a creare il successo che abbiamo avuto alla Ferrari e ha continuato questo approccio alla Mercedes".

Secondo Brawn, uno dei punti di forza di Schumacher è stato il tempo trascorso in fabbrica a lavorare con il team dietro le quinte per preparare le gare.

"Con le sue conoscenze e la sua maturità, sedersi con un gruppo di aerodinamici o di dinamici del veicolo o di gommisti e spiegare ciò che era necessario era inestimabile. È stato determinante nella creazione dei sistemi che contribuiscono al successo della Mercedes di oggi", ha dichiarato Brawn.

LEGGI: A caccia di cervelli di Brawn

Lo stato di salute di Schumacher non è ancora chiaro, avendo subito gravi lesioni alla testa in uno strano incidente sugli sci il 29 dicembre 2013.

Il 47enne continua a ricevere cure specialistiche nella sua casa in Svizzera.

La sua manager Sabine Kehm ha dichiarato questo mese in un comunicato: "La salute di Michael non è una questione pubblica e quindi continueremo a non fare commenti in merito".

La famiglia Schumacher - la moglie Corinna, la figlia Gina-Maria (pilota equestre a livello agonistico) e il figlio Mick - ha lanciato l'iniziativa "Keep Fighting" prima di Natale con l'obiettivo di riunire le persone ispirate dal leggendario pilota.

"L'iniziativa mira a unire le persone che si ispirano alla carriera e al carattere di Michael Schumacher e a incoraggiarle a continuare a lottare e a non arrendersi mai", si legge nella dichiarazione della missione sul sito web ufficiale.

"Keep Fighting mira anche a diffondere l'energia positiva che i sostenitori di Michael hanno espresso a lui e alla famiglia Schumacher nel corso di tanti anni, e cerca di incanalare questa energia positiva come forza per il bene".

C'è anche un altro faro di speranza in casa Schumacher: il diciassettenne Mick continua a stupire nella sua fiorente carriera di pilota.

L'adolescente si è classificato secondo nei campionati italiano e tedesco di Formula 4 con l'influente Prema Powerteam.

Il progetto è di passare alla Formula 3 nel 2017, anche se non è ancora stato confermato.

Mick ha postato su Instagram una foto in posa con il nuovo campione del mondo Rosberg, con una didascalia sfacciata: "Grandi congratulazioni Nico, volevo anche farti sapere che presto prenderò in mano quel trofeo...".

LEGGI: Mick Schumacher impressiona al debutto

Si è ipotizzato che Mick possa entrare a far parte del programma di piloti junior della Mercedes, che ha accelerato l'ingresso in F1 dei debuttanti del 2016 Pascal Wehrlein ed Esteban Ocon.

Brawn ha detto che sarebbe "molto speciale" se Mick riuscisse a passare al livello superiore del motorsport e a seguire suo padre in Formula Uno.

"Mick è un ragazzo adorabile", ha aggiunto Brawn con un sorriso. "Vedo Corinna e Mick periodicamente e abbiamo chiacchierato.

LEGGI: Bilancio della stagione F1 2016

"Mi sono interessato alla sua carriera e sono una cassa di risonanza se vogliono dei consigli. Quando Mick era in Formula 4 c'è stata una discussione su quali squadre avrebbe dovuto scegliere.

"Ma non pretendo di aver dato un contributo significativo, a parte il sostegno quando ne hanno bisogno".

Brawn, tuttavia, come molti dei fan di Schumacher in tutto il mondo, continua a seguire da vicino i progressi di Mick.

"Con l'incidente di Michael, non è stato solo Michael a soffrire, ma anche la famiglia", ha aggiunto.

"Il fatto che la famiglia riesca a fare quello che ha fatto, non solo con Mick ma anche con Gina-Maria e i suoi cavalli, è una testimonianza della forza della famiglia e di Corinna".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com