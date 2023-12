Notizie salienti

Michael Schumacher inondato di messaggi di auguri per il suo 50° compleanno

Michael Schumacher compie 50 anni

Il grande della F1 ha riportato gravi ferite alla testa in un incidente sugli sci nel 2013

La sua famiglia è stata sommersa di auguri

Il sette volte campione di F1 ha riportato gravi ferite alla testa in uno strano incidente sugli sci il 29 dicembre 2013 e la sua famiglia continua a essere ferocemente protettiva nel rivelare dettagli sul suo stato fisico. Continua a ricevere cure specialistiche nella sua casa in Svizzera.

Il campione di Formula Uno Michael Schumacher

I social media sono stati inondati di messaggi di auguri giovedì, guidati dall'attuale campione del mondo Lewis Hamilton che ha postato un tweet alla sua "ispirazione".

"Ti auguro un buon compleanno, Michael. 50 anni di vita e un'eredità che durerà per sempre. È un onore poter dire di aver corso con te".

"Sei sempre stato una vera ispirazione per me e per il mondo intero. Continua a lottare, campione", ha scritto il pilota della Mercedes.

Schumacher è diventato sinonimo di Ferrari durante la sua illustre carriera, vincendo cinque titoli mondiali consecutivi tra il 2000 e il 2004.

La sua ex squadra ha twittato un messaggio di sostegno al suo "campione".

Dopo un temporaneo ritiro nel 2006, Schumacher è tornato quattro anni dopo a guidare per l'attuale squadra di Hamilton, la Mercedes.

"50 anni fa nasceva una stella. Una stella che ha plasmato e cambiato la F1 per sempre. Che ha infranto record, ridefinito l'eccellenza e contribuito a gettare le basi per il nostro successo futuro", ha twittato il team Mercedes.

"Vorremmo inviare i nostri migliori auguri a Michael per il suo 50° compleanno".

L'attuale pilota della Ferrari Sebastian Vettel, che ha vinto quattro titoli mondiali, ha condiviso su Instagram una foto di lui da bambino in posa con Schumacher.

Il presidente della FIA Jean Todt ha twittato: "Pensieri affettuosi per Michael @schumacher , il più grande campione @F1 della storia, con record ininterrotti".

Un'applicazione ufficiale di Schumacher - che sarà un "museo virtuale" dei successi del pilota - è stata rilasciata per onorare il pilota che ha ottenuto il record di sette campionati e 91 vittorie in gara.

"Siamo molto felici di festeggiare insieme a voi il 50° compleanno di Michael e vi ringraziamo di cuore per poterlo fare insieme. Come regalo a lui, a voi e a noi, la Keep Fighting Foundation ha creato un museo virtuale", si legge nel comunicato.

"L'applicazione è un'altra pietra miliare nel nostro sforzo di rendere giustizia a lui e a voi, i suoi fan, celebrando i suoi successi".

Fonte: edition.cnn.com