Notizie salienti

Michael Schumacher: Il manager spera che il pilota "un giorno torni da noi

L'agente di Michael Schumacher esprime "continuo sostegno e pazienza".

Spera che Schumacher "un giorno torni con noi".

Il sette volte campione ha subito un trauma cranico sciando nel 2013

Attualmente è in cura nella sua casa vicino a Ginevra

"È il pilota di maggior successo della storia e a volte, in giorni come questo, è bene ricordarlo", ha detto Sabine Kehm martedì alla mostra di Marburgo, che segna i 20 anni di collaborazione di Schumacher con lo sponsor Deutsche Vermogensberatung.

"Naturalmente Michael non è qui e naturalmente ci manca. Sappiamo cosa è successo e non possiamo cambiarlo".

Schumacher è rimasto in coma indotto per diversi mesi dopo aver riportato lesioni alla testa in un incidente sugli sci nel dicembre 2013.

Nel settembre 2014, il 47enne è stato trasferito nella sua casa vicino a Ginevra, dove continua a ricevere cure specialistiche.

"Dobbiamo accettarlo e sperare con tutto noi stessi che, con il continuo sostegno e la pazienza, un giorno possa tornare con noi", ha detto Kehm.

"Le corse erano la sua vita e nessuno avrebbe voluto essere qui più di lui".

La mostra, che è gratuita per il pubblico, comprende alcune auto di Schumacher, attrezzature da corsa e una collezione privata di oggetti personali della star.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com