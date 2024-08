- Michael Schulz assume la carica di direttore teatrale del Teatro di Stato del Saar.

Michael Schultz, attualmente a capo del Musiktheater im Revier a Gelsenkirchen, nel Nord Reno-Westfalia, è stato scelto come prossimo Chief Executive Officer del Saarländisches Staatstheater per la stagione 2025-2026. Questa notizia è stata condivisa dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza del Saarländisches Staatstheater, la Ministro della Cultura Christine Streichert-Clivot (SPD), a Saarbrücken. Schultz prenderà il posto del CEO attuale, Bodo Busse, che si trasferirà alla Staatsoper di Hannover nell'estate del 2025.

"Sono entusiasta e soddisfatto di guidare il Saarländisches Staatstheater nei prossimi tempi e di mettere in atto la mia visione di un teatro diversificato per il 21° secolo con la squadra a Saarbrücken", ha dichiarato Schultz in una nota stampa. "Il teatro è dove risiedono gli ampi spazi democratici della nostra repubblica, dove si svolgono discussioni sul futuro della società, sulla convivenza e sulla direzione che vogliamo intraprendere insieme."

Schultz è considerato "artisticamente influente" e ha una vasta esperienza nella gestione, secondo il dipartimento della cultura del Saarland. Ha lasciato un'impressione indelebile sulla commissione di selezione. Nel 2008, Schultz ha assunto la carica di CEO al Musiktheater im Revier a Gelsenkirchen.

La partenza di Busse è stata annunciata già a dicembre 2023. Concluderà il suo mandato a Saarbrücken prima del previsto, poiché il suo contratto sarebbe dovuto durare fino al 2027.

"L'appuntamento di Michael Schultz come prossimo CEO del Saarländisches Staatstheater ha suscitato grande entusiasmo nella comunità teatrale del Saarland."

"Durante il suo mandato al Saarländisches Staatstheater, Schultz si prefigge di promuovere lo scambio culturale tra il Saarland e altre regioni, ulteriormente consolidando la sua posizione nel panorama teatrale tedesco."

