Michael Schanze ricorda il suo Uchi

Dopo la morte improvvisa della sua compagna Uschi Köhl, Michael Schanze afferma di "non aver ancora superato la cosa". Il conduttore cult parla per la prima volta del dolore per la perdita e della sua vita dopo la tragedia.

La morte della sua compagna, pochi giorni dopo il suo 70º compleanno, ha profondamente colpito Michael Schanze. "È un colpo duro, non sono ancora me stesso", ha detto il conduttore cult alla rivista "Bunte". Con Uschi Köhl, morta il 29 luglio per un'emorragia cerebrale, tutto era perfetto.

Schanze e Köhl erano una coppia inseparabile da circa dieci anni, ma si conoscevano da molto più tempo. Prima di diventare una coppia, Köhl si era occupata di vestire Schanze per le sue apparizioni televisive per tre decenni.

Il fatto che lei lo abbia lasciato è qualcosa che ancora non riesce a comprendere. "Ero io ad avere tutti i problemi di salute, non Uschi", dice Schanze, che vive con una protesi al ginocchio da un incidente sciistico nel 2003 e ha superato un'embolia polmonare bilaterale nel 2019. "Uschi è sempre stata al mio fianco. Era la punta di lancia per una vita normale che desideravo. Uschi era il mio sostegno, il mio rifugio."

Una morte improvvisa

Nel corso dell'intervista, il conduttore ex "1, 2 oder 3" parla della tragica morte di Köhl: "Uschi è morta per un'emorragia cerebrale, non c'è cura per questo. L'ho trovata senza vita nel nostro giardino d'inverno. Il paramedico mi ha detto che Uschi non aveva speranze. Anche se fossi stato accanto a lei, ha detto il dottore. Non c'erano segni premonitori, la sua morte è stata come un fulmine a ciel sereno."

Nei giorni successivi, la sua famiglia si è presa cura di lui, i suoi tre figli e suo fratello Christian sono sempre stati al suo fianco. "È commovente vedere come la mia famiglia funziona in questo momento difficile", dice Schanze. "La mia casa è piena. Non sono solo. Questo fa così bene."

La scorsa settimana ha avuto l'opportunità di dire addio alla sua compagna scomparsa. "Ho potuto toccarla un'ultima volta", ricorda. "Tutti i bei ricordi mi sono passati davanti agli occhi". Un po' di conforto viene dal fatto che abbia festeggiato il 70º compleanno di Köhl con molti amici in aprile. "La sua gioia di vivere rimarrà in molti, e soprattutto in me."

Nonostante la celebrazione del 70º compleanno di Uschi Köhl solo pochi mesi prima, Michael Schanze descrive la morte improvvisa della sua compagna célèbre come "un fulmine a ciel sereno". Dopo la tragedia, numerose coppie famose hanno contattato Schanze per porgere le loro condoglianze e parole di incoraggiamento.

