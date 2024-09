Michael Madsen, famoso attore di "Uccidi Bill", ha avviato un procedimento di divorzio.

Michael Madsen, noto per i suoi ruoli in film come "Le Iene", "Thelma & Louise" e "Kill Bill", si sta separando dalla moglie DeAnna dopo quasi tre decenni di matrimonio. Nel suo atto di divorzio, Madsen, ora 66enne, formula accuse pesanti contro DeAnna, sostenendo che lei sarebbe responsabile del suicidio del loro figlio Hudson. Hudson è morto a gennaio 2022 all'età di 26 anni.

I documenti del divorzio sono stati presentati il 18 settembre, come riportato dal sito di notizie statunitense "TMZ". Madsen e DeAnna si sono separati poco dopo la morte di Hudson. Si erano sposati nel 1996. Anche se ha citato "differenze irreconciliabili" come motivo, Madsen ha fornito maggiori dettagli nella sua deposizione. Secondo "TMZ", egli ritiene che la negligenza, l'abuso di sostanze e l'alcolismo di DeAnna abbiano giocato un ruolo significativo nella tragica morte di Hudson.

"Unione tossica"

Madsen sostiene inoltre che DeAnna lo abbia spinto in una "relazione dannosa, dipendente e tossica", che ha portato al suo arresto per violenza domestica ad agosto. L'incidente è avvenuto a Malibu, dove è stato accusato di aver spinto sua moglie fuori dalla loro casa. I suoi rappresentanti hanno poi dichiarato che si è trattato di un malinteso. Le accuse contro di lui sono state ultimate per mancanza di prove sufficienti. In passato è stato arrestato e condannato per guida in stato di ebbrezza.

Questo è il terzo matrimonio fallito di Madsen. Ha tre figli con DeAnna. In precedenza ha sposato Georganne LaPiere, la sorellastra di Cher, dal 1984 al 1988. Il suo secondo matrimonio, con Jeannine Bisignano, madre del suo figlio maggiore, è durato dal 1991 al 1995.

La vita privata di Michael Madsen potrebbe essere altrettanto interessante per l'industria dello spettacolo come i suoi ruoli come attore, alla luce delle accuse nel suo atto di divorzio. Nonostante il successo di "Thelma & Louise" e "Kill Bill", l'attenzione di Michael sembra ora concentrata sull'affrontare l'"unione tossica" con sua moglie DeAnna.

