- Michael Madsen è attualmente in carcere per accuse di violenza domestica.

L'attore statunitense Michael Madsen, noto per i suoi ruoli in film come "Kill Bill" e "Le Iene", si è trovato in una situazione spinosa nel weekend quando le autorità della California lo hanno arrestato con l'accusa di violenza domestica. L'incidente è avvenuto a Malibu, dopo una lite familiare, come riportato da "Entertainment Weekly" dopo aver ottenuto una dichiarazione della polizia. La moglie di Madsen ha affermato di essere stata costretta a uscire di casa e successivamente chiusa fuori.

Un portavoce di Madsen ha confermato un "incidente domestico" tra l'attore e sua moglie DeAnna Madsen, di 64 anni, come riportato da "Variety" il lunedì successivo. Si augurava che la situazione potesse essere risolta pacificamente tra la coppia. Dopo il pagamento di una cauzione di $20,000, Madsen è stato rilasciato. La coppia si è sposata nel 1996.

Madsen, precedentemente noto per la sua interpretazione di personaggi ostili, ha acquisito popolarità per le sue collaborazioni con il regista Quentin Tarantino. Ha recitato in film come "Le Iene - Wild Hounds", "Kill Bill", "The Hateful Eight" e "C'era una volta a Hollywood". L'attore versatile ha anche recitato in film come "Thelma & Louise", "Wyatt Earp - Il coraggio di una vita", "After Sunset" e "James Bond 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà".

