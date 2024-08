In pensione, viaggio in tutto il mondo ampiamente - Michael e Debbie Campbell hanno scambiato la loro residenza per due grosse borse da viaggio.

Michael e Debbie Campbell hanno segnato più di 90 nazioni su una mappa globale e considerano più di 320 Airbnb come loro case. Tuttavia, non possono vivere senza i loro cuscini personali. Trovano il loro paese natale, gli Stati Uniti, costoso e viaggiare è economicamente vantaggioso. Debbie ha commentato a stern in un'intervista, "Adoriamo Seattle e abbiamo figli e nipoti lì, ma credo che viaggiare mantenga i nostri corpi attivi e in forma." Utilizzano app per la pianificazione dei viaggi sui loro smartphone e l'intelligenza artificiale per rimanere aggiornati. Credono che così facendo esercitino il loro cervello e lo proteggano contro la demenza.

Una Vita Oltre la Pensione: Abbracciare il Mondo come Casa

Michael e Debbie hanno sempre avuto una sete di conoscenza. Come dice Michael, "A scuola, abbiamo imparato sulla geografia e la storia di vari paesi dai libri. Con i nostri viaggi a lungo termine, possiamo esperirli di persona e visitarli. È come un puzzle che va al suo posto." I loro viaggi non sono come un turbinoso tour della città stipato in un weekend. Viaggiano a un ritmo rilassato, trascorrendo mesi in Italia, poi spostandosi in Spagna o Austria. Vivono esclusivamente in affitti per le vacanze, a volte facendo solo una passeggiata o visitando un caffè. In sostanza, vivono la vita al massimo nei numerosi paesi del mondo.

"Viaggiare è meraviglioso perché ti rendi conto che le persone, ovunque si trovino, in Turkmenistan, Rwanda, Giappone o America, sono gentili e vogliono le stesse cose per le loro famiglie", dice Debbie. E il loro stile di vita nomade allarga i loro orizzonti: "Amiamo esplorare il mondo. Ma se ti ritiri e resti a casa, il tuo mondo si restringe. Interagisci con meno persone nella tua vita quotidiana e incontri gli amici che sono ancora in vita", spiega Michael.

L'unico svantaggio del viaggiare per Debbie e Michael è che non vedono gli amici e la famiglia così spesso. Ma appendono foto dei loro cari sul frigorifero in ogni affitto per le vacanze. L'unica seccatura che incontrano mentre viaggiano è il bagaglio pesante, il costante spostamento e alcuni telecomandi che li hanno fatti impazzire. Tuttavia, Debbie ha cucinato in oltre 300 cucine. Nel complesso, per questi anziani, i benefici dei viaggi a lungo termine superano di gran lunga gli svantaggi.

Mantenere la Fitness Come Nomadi Anziani

Debbie e Michael attribuiscono la loro forma fisica a 68 e 78 anni al loro scambio di una casa fissa per il mondo intero. Camminano molto, usano i trasporti pubblici e si affidano ai medici locali se necessario. Ad esempio, lo scorso ottobre in India, Michael è stato ospedalizzato per bronchite, e Debbie è stata trattata in un pronto soccorso in Tunisia. Hanno ricevuto cure eccellenti in entrambi i paesi. Hanno notato che i trattamenti medici in altri paesi sono significativamente meno costosi rispetto agli Stati Uniti.

Debbie e Michael Campbell sono ancora riluttanti a sistemarsi in un posto dopo più di un decennio di viaggi. Tuttavia, hanno raggiunto un compromesso: affittano una casa a Seattle per l'estate per trascorrere del tempo con il loro nipote di 2 anni. Dopo di che, pianificano di visitare i loro paesi europei preferiti. Dopo le festività, pianificano di trascorrere l'inverno in Messico, specificamente a San Miguel de Allende, una città nota per la sua grande comunità di americani e canadesi espatriati, chiamati "Gringos" dai locali. La coppia è attratta dal fascino storico della città e dalla sua vivace scena artistica.

Debbie ha condiviso nell'intervista che, nonostante il loro profondo affetto per Seattle e la loro famiglia lì, crede che il viaggio continuo mantenga i loro corpi attivi e in forma, contribuendo alla loro salute generale durante gli anni della pensione. Nonostante i loro ampi viaggi, Michael riconosce che perdono l'opportunità di vedere spesso gli amici e la famiglia, ma compensano decorando i frigoriferi dei loro affitti per le vacanze con le foto dei loro cari.

Lo stile di vita attivo di Michael e Debbie durante gli anni della pensione è in netto contrasto con la potenziale riduzione del loro mondo se si fossero ritirati e fossero rimasti nel loro paese natale, interagendo con meno persone e meno amici nella vita quotidiana. Il loro regime di fitness include molto camminare e l'uso dei trasporti pubblici, e si affidano alle strutture mediche locali per il trattamento quando necessario, che hanno trovato significativamente meno costose rispetto agli Stati Uniti.

Leggi anche: