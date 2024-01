Michael Cohen perde l'appello nel tentativo di rilanciare la sua causa per ritorsione contro Trump

Cohen, ex avvocato e faccendiere di Trump, aveva citato in giudizio Trump, l'ex procuratore generale Bill Barr e altri funzionari del Dipartimento di Giustizia per la presunta violazione dei suoi diritti costituzionali quando era stato rimesso in prigione dopo aver parlato in modo critico di Trump.

Un giudice di primo grado ha dato torto a Cohen, affermando che i precedenti della Corte Suprema non gli consentono di chiedere il risarcimento dei danni come rimedio per le sue richieste. Martedì, la Corte d'Appello del 2° Circuito degli Stati Uniti ha dato ragione a Cohen.

Cohen, ha scritto la corte d'appello, è stato in grado di ottenere rapidamente un'ingiunzione che lo rilasciava dalla prigione ai domiciliari, un'azione sufficiente a soddisfare le sue richieste.

Durante l'udienza del mese scorso, l'avvocato di Trump Alina Habba ha sostenuto che il rimedio di Cohen era l'essere stato rilasciato dal carcere e ha affermato che la decisione del giudice, formulata in modo sommario all'epoca, che consentiva tale rilascio sarebbe servita da deterrente. Habba ha anche sostenuto che, nonostante le affermazioni, Cohen non ha fornito prove del coinvolgimento diretto di Trump nella decisione di rimandare Cohen in prigione.

"La denuncia stessa non contiene fatti che dimostrino che sia stato Trump. È una supposizione di Michael Cohen", ha detto.

L'avvocato di Cohen, Jon Dougherty, ha sostenuto che la sua causa è necessaria per chiedere conto a Trump e ad altri presidenti.

Un "rimedio di risarcimento danni fornisce la necessaria deterrenza, in modo che i presidenti non possano usare le prigioni come minaccia contro i loro critici", ha detto Dougherty alla corte, aggiungendo: "Siamo una circostanza molto insolita".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com