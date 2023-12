Michael Cohen dice di aver involontariamente inviato all'avvocato citazioni di casi inesistenti generati dall'AI

All'inizio di questo mese, un giudice federale ha ordinato all 'ex avvocato di Cohen, David Schwartz, di spiegare da dove ha tratto i casi giudiziari citati nella richiesta di Cohen di terminare anticipatamente la libertà vigilata, dicendo che per quanto ne sa il giudice "nessuno di questi casi esiste". Il giudice distrettuale Jesse Furman ha dato a Cohen tempo fino alla fine di dicembre per esprimersi sulla controversia, dopo aver constatato che la questione lo coinvolgeva.

In una dichiarazione firmata, Cohen ha affermato che le citazioni e le descrizioni che ha inviato a Schwartz provengono da Google Bard, uno strumento di chatbot AI che compete direttamente con ChatGPT.

"Non essendo un avvocato, non mi sono tenuto al passo con le tendenze emergenti (e i relativi rischi) della tecnologia legale e non mi sono reso conto che Google Bard era un servizio di testo generativo che, come Chat-GPT, poteva mostrare citazioni e descrizioni che sembravano reali ma in realtà non lo erano", ha dichiarato Cohen nella sua dichiarazione.

Cohen pensava che Schwartz avrebbe controllato le informazioni prima di aggiungerle ai documenti legali, ha affermato nella dichiarazione.

In una dichiarazione firmata il 15 dicembre, Schwartz ha detto di non aver "esaminato in modo indipendente" i casi inviati da Cohen perché credeva che fossero stati trovati dal suo attuale avvocato, Danya Perry.

"Se avessi creduto che il signor Cohen avesse trovato questi casi, li avrei ricercati", ha detto Schwartz nella dichiarazione. "Tuttavia, credevo che il signor Cohen mi avesse inviato i casi trovati dalla signora Perry".

La Perry aveva avvertito il giudice quando era entrata nel caso che non poteva verificare i casi, come ha riferito in precedenza la CNN.

Nella sua dichiarazione, Cohen ha affermato che la Perry non aveva alcun coinvolgimento con le citazioni in questione.

In una lettera a Furman, la Perry ha scritto di aver fornito solo "note molto sommarie" su una prima bozza della mozione in questione, settimane prima dell'aggiunta delle citazioni.

"Quando il signor Cohen ha passato i miei appunti al signor Schwartz, ha specificato che gli appunti provenivano da me [...] al contrario, quando il signor Cohen ha poi inviato al signor Schwartz le citazioni dei casi, non ha fatto alcun riferimento a me, per il semplice fatto che non avevo nulla a che fare con esse", ha scritto.

Tuttavia, Schwartz aveva "supposizioni errate" che Perry fosse coinvolto nel tira e molla, ha scritto nella lettera.

"Soprattutto, come ha già chiarito il signor Schwartz, nessuno intendeva ingannare la Corte", ha scritto la Perry, sostenendo che il giudice dovrebbe accogliere la richiesta di Cohen di terminare anticipatamente la libertà vigilata. "Certamente il signor Cohen non dovrebbe essere ritenuto responsabile per la mancata verifica da parte del suo avvocato delle citazioni contenute nella sua mozione".

Kara Scannell della CNN ha contribuito a questa relazione.

