- "Micha abbraccia grandi idee": un pezzo satirico con impatto.

Come molti racconti della vita reale, la trama inizia con Micha, interpretato da Charly Hübner, un cittadino dell'immaginaria Klein-Schappleben, in Sassonia-Anhalt, che ha fatto fortuna. Il suo obiettivo è reinvestire i suoi guadagni nella città natale costruendo un lussuoso hotel con un centro benessere sfarzoso. Tuttavia, si presentano diversi ostacoli. I filmmaker rappresentano creativamente il paesaggio dell'est della Germania come ampio e mozzafiato quanto l'ovest.

I filmmaker, tra cui i registi Lars Jessen e Jan Georg Schütte e i loro co-sceneggiatori, si ispirano a orrori reali: gli effetti del cambiamento climatico. A Klein-Schappleben, le riserve idriche stanno diminuendo. Occorre scavare un nuovo pozzo. Micha propone di lavorare su questo progetto con i suoi vicini, ma la fattibilità dell'idea rimane incerta. Diversi tipi di ignoranza umana sembrano ostacolare il progetto.

Lo sfondo minaccioso del film non è casuale. Anche le parti più piovose della Germania hanno ancora un'adeguata fornitura d'acqua, ma i livelli stanno diminuendo e le riserve idriche sono sempre più scarse. Contestualmente, il consumo privato, industriale e agricolo di acqua sta aumentando. Il tempo stringe e, anche se non c'è stato ancora un disastro come quello rappresentato nel film, è sempre più probabile che accada.

Invece di fare una lezione, il film utilizza l'umorismo per coinvolgere. Come nel film per la televisione "Forever Summer 90" (2020) di Lars Jessen e Jan Georg Schütte, questo è un "improv-comedy". Ciò significa che gli attori hanno ricevuto solo un abbozzo di sceneggiatura, permettendo loro di improvvisare liberamente, con grande successo.

Come in "Forever Summer 90", Charly Hübner, un attore noto per "Polizeiruf 110" e "Mittagsstunde", ha giocato un ruolo significativo nello sviluppo del film, fungendo da generatore di idee e co-sceneggiatore. Questo è senza dubbio il motivo per cui il suo personaggio rimane credibile nelle scene comiche. L'interpretazione brillante è il punto di forza del film. Insieme a Charly Hübner, Jördis Triebel ("Babylon Berlin") come fisioterapista Tina e Peter Kurth ("In the Gangs") come agricoltore Köppe danno vita ai loro personaggi eccentrici, rendendoli umani e credibili mentre la storia si svolge.

La comunità del piccolo paese funge da microcosmo, riflettendo il presente. Nelle scene più efficaci, la commedia si trasforma in satira, mettendo in luce i problemi sociali con arguzia. Vengono rivelate le diverse sfaccettature della vita moderna di fronte alla disillusione politica e ai rivolgimenti sociali, senza ricorrere al cinismo o alla sentimentalità. La comunità del piccolo paese diventa un riflesso del presente più ampio, non solo della Germania orientale. È piuttosto notevole!

A volte l'umorismo assume un tono assurdo, come in un altro tentativo di parodia di Angela Merkel. Tuttavia, la commedia generalmente centra il bersaglio. L'umorismo rustico e il commento sullo stato del mondo si uniscono per creare una risata calda e liberatoria. Con questo, la commedia pungente ha il potenziale per diventare un cult con un vasto pubblico.

Leggi anche: