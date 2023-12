Miami Beach può festeggiare tutta la notte dopo il blocco degli alcolici

All'inizio di questa settimana un giudice ha stabilito che l'ultima chiamata per gli alcolici in alcune zone di South Beach può essere spostata dalle 5 alle 2 del mattino, dopo diversi tentativi da parte dei funzionari di Miami Beach di rispondere alle lamentele dei residenti della città nei confronti dei locali notturni.

Ora un giudice della Contea di Miami-Dade ha concesso una sospensione temporanea del divieto previsto, consentendo ai locali notturni di Miami Beach di servire alcolici fino alle 5 del mattino per tutta la stagione delle vacanze di primavera, secondo quanto dichiarato da un rappresentante del locale Story.

Secondo i documenti del tribunale della contea di Miami Dade, l'azienda ha presentato mercoledì una mozione per sospendere l'applicazione dell'ordinanza comunale fino a dopo il 27 marzo, periodo di massima affluenza turistica per le vacanze di primavera.

Il giudice del tribunale di Miami-Dade Reemberto Diaz ha approvato la mozione durante l'udienza di mercoledì pomeriggio, bloccando la nuova ordinanza comunale per almeno 30 giorni prima che entri in vigore, secondo quanto riferito da un portavoce del club.

Gli avvocati di Story hanno dichiarato che l'attività "subirà un danno sostanziale e irreparabile nel momento in cui l'ordinanza contestata entrerà in vigore", secondo la mozione.

"Dietro lo Story, c'è un ecosistema di centinaia di lavoratori dell'ospitalità che dipendono dal locale per il loro sostentamento", ha dichiarato Sean Burstyn, avvocato dello Story Nightclub, in una dichiarazione alla CNN. "L'applicazione dell'ordinanza significava disoccupazione per queste persone. Story è in affari e siamo fiduciosi che Story prevarrà in tribunale", si legge nella dichiarazione.

Questo è l'ultimo braccio di ferro tra i residenti della città, che cercano la pace, e il boom della vita notturna. Durante le vacanze di primavera dell'anno scorso, gli avvocati dell'hotel Clevelander hanno di fatto messo fine al divieto approvato dalla Commissione comunale di Miami Beach di bere alcolici nei locali notturni di South Beach dopo le 2 di notte, mentre violenze e comportamenti scorretti si abbattevano sulla spiaggia durante le chiassose vacanze di primavera.

La CNN ha contattato un portavoce della città per un commento.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com