- "Mia figlia è dislessica"

In realtà, l'attrice "Pirati dei Caraibi" Keira Knightley (39) parla raramente dei suoi figli. Per cui è piuttosto sorprendente che parli della diagnosi di dislessia della sua figlia nel recente episodio di "Ruthie's Table 4".

Knightley è la madre di Edie (9) e Delilah (4), che cresce con il marito James Righton (40). Non rivela quale delle sue figlie sta lottando con la dislessia, ma rivela nel podcast sul cibo condotto dalla chef britannica Ruthie Rogers: "Abbiamo una figlia dislessica".

Mentre discutono di cucina e di come crescere i figli nel mondo odierno, l'attrice britannica si entusiasma per la memoria della figlia colpita: "La sua memoria è assolutamente incredibile. Fa la stessa cosa che facevo io da bambina". Impara i libri quasi a memoria.

"Il testo rimbalza via"

Knightley stessa ha lottato con la dislessia da bambina. "Leggere da una pagina è ancora molto difficile per me. Il testo rimbalza via, ma lo assimilo e lo ascolto ripetutamente. Così imparo", riferisce Knightley.

Come Knightley ha superato la dislessia

Keira Knightley è stata diagnosticata con la dislessia all'età di sei anni. Quattro anni dopo, è riuscita a superare le sue difficoltà di lettura - con l'aiuto di Emma Thompson (65). Nel 1995, la madre di Knightley, la drammaturga scozzese Sharman MacDonald (73), ha lavorato con la star di Hollywood Thompson in "Sense and Sensibility". "Mia madre mi ha dato una copia della sceneggiatura di Emma e ha detto: 'Se Emma Thompson non potesse leggere, farebbe in modo di imparare. Quindi dovrai iniziare a leggere, perché è quello che farebbe Emma'", ha ricordato Knightley in un'intervista del 2012 alla rivista britannica GQ.

